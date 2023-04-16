陳樂怡：內地首季信貸數據表現亮麗

內地首季信貸數據表現亮麗，總量及結構雙雙改善。首季新增人民幣貸款增加10.6萬億元人民幣(下同)，按年多增2.27萬億元；人民幣存款增加15.39萬億元，按年多增4.54萬億元；社會融資規模增量累計為14.53萬億元，按年多2.47萬億元。3月企業中長期貸款再次成為主要增長動力，連續3個月維持高增長。商業銀行基建、製造業中長期貸款的投放繼續加強，政策性金融工具支持基建持續形成實物工作量。

居民貸款同樣好轉，居民短貸按年多增，主要受惠於服務業消費景氣回升，消費貸回暖。不過，3月住戶存款增加2.92萬億元，按年增加2,211億元，但較2月略為回落，顯示居民就業和收入預期尚未完全恢復，消費意願依然偏弱。居民中長貸按年多增2,600億元，反映樓市逐步復甦，居民買房需求回升。展望未來，內房銷售第二季能否延續回暖，帶動居民中長貸及房地產投資加速，將會是一大關鍵因素。同時值得留意的是，M2與M1的剪刀差擴闊，反映資金空轉的可能性。

2023年政府工作報告提到，M2和社會融資增速要與名義經濟增速基本匹配。以2022年社融增量規模32.01萬億元與2023年經濟增長目標5%估算，2023年首季社融佔到全年目標逾40%，顯示2023年餘下季度增量有限，信貸投放節奏將會減慢。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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