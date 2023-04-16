陳鳳珠：內地一線城市鼓勵生育

國家統計局公布2022年底的全國人口按年減少85萬至14.1億人，為1962年以來首次減少，而2022年出生率為0.677%，只有956萬人。在全國人口比例中，男女比例為104.69:100，16歲至59歲勞動年齡人口只佔全國人口的62%，為8.76億人，60歲及以上人口佔比為19.8%。男女比例失衡、出生率下降、人口高齡化為內地面臨的一大難題，未來勞動人口佔比或會逐漸下跌，因此，2021年，內地通過了三孩生育政策，國家在財政、稅收、保險、教育、住房及就業方面給予支持，以鼓勵年輕人結婚生子。

今年1月，廣州發布《廣州市人口與計劃生育服務規定》，於3月1日實施，規定列明女士在國家規定的98日產假基礎上，再獲得80日的「獎勵假」，而其丈夫也可享有15天陪產假。而合法生育的父母，在子女3周歲以內，每年各人享有10天育兒假。除此之外，在廣州育有兩名孩子的家庭若首次置業，「住房公積金」的貸款額度可適當提高，而利息亦較商業貸款低。若有未成年子女的家庭符合租住「公租房」條件，可根據未成年子女數量選擇戶型，對有未成年子女的三孩家庭，更會給予優先保障。

而深圳市衞健委亦對《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，擬按照差異化遞進式對市民發放育兒補貼，構建積極生育支持政策體系，提高市民生育子女意欲，特別是生育二孩、三孩的意願，以紓緩人口高齡化的情況。

其實，去年出生率下降，相信部分原因為新冠疫情對經濟、就業及健康構成的不確定性所致，今年經濟活動逐漸復常，就業率有望提升，加上疫情過後，或可推動婚嫁及生育情況回升。

當國家的城市化率提升，生育率便呈下降趨勢，主要因生兒育女的成本上升，其中住房為一重大考慮因素，其次女性的就業機會及教育開支等均會降低生育意欲。因此，去年內地教育行業實行「雙減」，而目前部分一線城市對有孩子的家庭實行購房優惠及育兒補貼，目的均為減輕生兒育女的負擔。倘若未來出生率上升，料嬰幼兒產品的需求將會增加，而託兒服務亦存在發展空間。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)