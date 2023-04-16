HashKey指Web 3.0構建必然包含化幣化

本港積極發展Web 3.0，虛擬資產服務公司HashKey Group董事長肖風出席活動時表示，代幣化(Tokenization)必然是Web 3.0的應用，而「任何不用代幣化的方法來構建Web 3.0的商業活動都不能稱為Web 3.0」，並同時建基於價值互聯網、區塊鏈、數碼錢包和智能合約網絡。

他指，過去與許多Web 3.0創業者交流時發現，在區塊鏈或Web 3.0商業應用時，會被區塊鏈基礎設施的單一模型所困惑，惟不應如此，並認為Web 3.0將應用「三代幣模型」，包括非同質化代幣(NFT)、功能型代幣(Utility Token)及證券型代幣(Security Token)，且建構成Web 3.0的經濟模型，能解決技術、性能、激勵及合規問題。

肖風指出，Web 3.0應用層面的代幣模型和區塊鏈基礎協議的代幣模型存有很大區別，現時較為人熟悉的加密貨幣比特幣、以太幣等均是單一代幣，亦是基礎協議的代幣模型，而基礎協議的代幣模型之所以被設計成單一代幣，主要是全球的統一化。

他解釋，互聯網的基礎協議只能存在一個，一旦存在多個，互聯網對於人類社會的貢獻就會減弱，而區塊鏈世界也是同樣。當區塊鏈要應用的時候，單一的代幣模型便不再適用。當互聯網走向應用層面，便會催生出各種各樣的協議與應用，涉及過百種，但在最基礎的層面，每一層都只有一個協議，即IP、TCP、UDP、HTTP，因為全球需要用統一的基礎協議來構建一個全球化的互聯網應用。