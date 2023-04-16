3月商舖註冊量按月增7.4%　金額升至20億元

據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月份商舖註冊宗數及金額按月雙雙錄得升幅，該行預期，今年以內每月訪港內地旅客有望反彈至接近200萬人次的水平，相信可以帶動舖市氣氛。

資料顯示，3月份商舖註冊宗數錄101宗，按月增加約7.4%，註冊金額約20.20億元，按月上升約6.2%，當中包括位於旺角商業大廈地下至4樓多個單位以及屯門城點基座商場，作價分別為3.5億元及4.4億元。總結今年首季，舖市共錄得279宗註冊成交，按季上升約9.8%，註冊金額則為51.66億元，按季升約45%。

若按銀碼劃分，只有價值500萬元或以下及1,000萬以上至2,000萬元的商舖註冊錄得按月上升，幅度分別為27.5%及28.6%，最新分別有51宗及18宗註冊成交。至於介乎2,000萬以上至5,000萬元及5,000萬以上至1億元的商舖註冊成交分別有13宗及5宗，按月分別下跌約27.8%及28.6%。3月份共有2宗逾億元註冊成交，按月減少1宗。

若按地區劃分，3月各區註冊登記宗數按月個別發展。新界區和港島區最新分別都有26宗登記，按月上升約36.8%。九龍區3月則錄得49宗註冊，按月跌約12.5%，至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的註冊成交則錄得26宗，按月微升1宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，目前內地來港的旅客人次逐步回升，2月份更錄得約110萬人次，預料訪港旅客數字將持續反彈，今年以內每月訪港內地旅客可望接近200萬人次，相信舖市氣氛可以受到帶動，短期內每月商舖註冊成交量將維持在100至120宗左右。五一長假期臨近，這是自中港通關以來內地首個長假期。

他認為，五一假期可以成為刺激舖市的催化劑。假如來港旅客及零售額的增幅超出市場預期，這將會吸引更多投資者入市，預料舖位交投將會反彈至更高的數字。