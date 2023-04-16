調查：66%本地小企料今年實現業務增長

根據澳洲會計師公會的報告，香港小型企業對在2023年進行創新和實現海外銷售增長抱有空前的高度預期。

調查結果顯示，隨着香港經濟狀況改善，66%的本地小企業預計今年將實現業務增長。通關和經濟復甦，令高達74%的受訪香港小型企業預期海外銷售增長，創下本項年度調查自2009年開始以來最高紀錄的同時，亦遠超所有受訪的亞太區市場。 信心上漲驅使89%的香港小型企業計劃在未來12 個月內進行創新。

香港小型企業已回復至2018年的業務增長水平。56%的受訪者表示在去年已經實現增長。鑑於今年的前景亦見明朗，65%的受訪者預計本地經濟會增長。

澳洲會計師公會大中華區分會副會長葉耘開表示，這種樂觀情緒部分源自從之前三年的低基數上反彈。香港作為一個出口導向型服務經濟，政府正致力於推動旅遊業發展和吸引外資。香港的全面通關為小型企業帶來了新商機。企業可以通過推出新產品和服務來進行業務擴張，尤其值得關注的是政府正積極開拓的新興市場，例如東盟國家和阿聯酋市場，利用這些激勵政策開拓新市場。

樂觀的營商情緒亦引發了新的招聘熱潮。58%受訪者預計今年會增聘人手，高於2022年的26%。

此外，78%的受訪者從電商渠道獲取的收入超過一成，較2021年上升25個百分點。有84%的企業通過八達通、支付寶和PayMe等電子支付科技獲取超過一成的銷售額，高於 2021年的59%。逾六成受訪者表示其在科技方面的投資提高了企業盈利能力。

澳洲會計師公會大中華區分會中小企委員會副主席梁迪峰表示，政府推出的一萬港元電子消費券計劃是促進數碼轉型的主要動力。

寬鬆的融資環境亦有利香港小型企業在困難時期管理資金流。74%的企業去年曾從外部獲得資金，這些資金主要來自銀行和政府資助。今年則有更多小型企業(91%)計劃尋求外部資金，達至歷史新高。

公會的「亞太區小型企業調查」年度調查訪問了亞太區11個市場4,280家小型企業，包括312家來自香港。