多個市區住宅低過萬元開拍　銅鑼灣三房開價低銀行估價25%...

多項呎價低於萬元的二手住宅推出拍賣，不少為市區物業。其中，銅鑼灣灣景樓一個向維多利亞公園三房單位，開拍呎價約9,282元，低估價約250萬元。

環亞物業拍賣明日推出約46項物業，上述為灣景樓A座低層2號單位，實用面積約808方呎，開價750萬元。該單位銀行估價達約1,000萬元，現時推拍價低約25%。

同場亦推拍旺角長發大廈高層E室迷你戶，單位實用面積約217方呎，連租約開價200萬元，呎價約9,217元。單位曾於今年3月及本月推出拍賣，當時分別開價230萬元與210萬元，即最新累減約30萬元或約13%。資料顯示，該廈一個低層H室，實用面積約210方呎，今年以約250萬元易手，呎價約11,905元。

另外，屯門居屋景峰花園3座高層A室銀主單位，實用面積約423方呎，已補價自由市場開拍價350萬元，呎價約8,274元。單位銀行網上初步估價約405萬元，開價低約55萬元或約13.6%。

此外，忠誠拍賣於本周四推出約9項物業，其中，沙田居屋豐盛苑C座高層2室銀主盤，實用西積約381方呎，於已補價自由市場開價302萬元，呎價約7,927元。相比銀行估價低約100萬元，差幅約24.9%。

場內亦推拍馬鞍山烏溪沙新村第8巷單號2樓連天台銀主村屋，建築面積約700方呎，開價336萬元，呎價約4,800元。