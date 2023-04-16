新地12大商場於消費券發放首天營業額增25%

新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮表示，每年消費券派發均會為市場帶來利好因素，為商場營業額上升提供助力。旗下12大商場乘勢推出多重策略性優惠搶攻市場，同時，亦分別以聯場、商場及商戶三大層面推出優惠幫助市民將消費券增值，並於今日及周一(17日)兩天消費券發放首兩天推出快閃優惠。

消費券發放首日，商場內不少商戶均出現排隊人潮，當中以電子用品、美容化妝、影音電器及珠寶鐘錶等商戶最為受惠，並錄得不少大額交易紀錄，其中，上水廣場有顧客購買龍鳳鐲及金豬牌，價值共25萬港元，而將軍澳中心在15分鐘內全場共售出120部智能電話，帶來逾160萬元生意額。至於北角匯日前亦有來自上海的顧客先後3次到商場豪花共154萬元購買金器。鍾展望五一假期，有大批內地遊客到港購物，本港市民亦可享受三天連假，有望將進一步帶動商場銷情，看好第三季生意額將繼續攀升。