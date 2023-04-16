新盤減價搶焦點　十大屋苑周末兩日僅錄3宗成交

新盤減價搶客，二手市場頓時失去焦點，導致交投萎縮。中原指出，十大屋苑於周六、日(15、16日)僅錄3宗成交，按周急瀉約72.7%，僅高於去年七一假期周末的1宗交投量，創9個月或41周新低。期內有8個屋苑成交捧蛋，僅得鰂魚涌太古城及天水圍嘉湖山莊錄得交投。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤繼續搶去市場焦點，二手交投難免受壓，加上平價二手筍盤早已被市場消化，買家普遍未有追價入市，業主議幅亦有限，令二手交投膠著，相信第二季樓市焦點仍落於一手新盤市場。

期內以太古城錄兩宗買賣最活躍，該行莊劍嵐表示，屋苑景天閣中層A室，實用面積約592方呎，兩房間隔，望內園泳池景，開價1,250萬元，放盤不足兩個月，以1,195萬元易手，呎價約20,186元。原業主於2011年5月以743萬元買入單位，持貨12年帳面獲利452萬元，單位升值約61%。屋苑本月累錄13宗成交，平均實用呎價約17,416元。

另一個有買賣屋苑為嘉湖山莊，中原伍耀祖表示，成交為景湖居4座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，以500萬元沽出，呎價約11,312元。原業主於2012年5月以220萬元購入上址，持貨11年帳面獲利約280萬元，升值逾1.2倍。

九龍區主要屋於周末未聞成交，該行馮健平表示，荔枝角美孚新邨本周末沒有錄得成交，不過，區內睇樓氣氛已比復活節長假期間回暖，惟細價筍盤早已被市場消化，買家需時下決定，令交投略為膠著。屋苑本月暫錄10宗成交，平均實用呎價約11,923元。