【覆水能收】呢間內銀去年「追回」員工6650萬薪酬...

報道指，情況的出現由於「績效薪酬追索扣回機制」，為銀行薪酬激勵政策的重要組成部分，能一定程度上約束銀行高層。

內媒引述銀行人力資源人士認為，隨着金融監管持續趨嚴，員工的績效薪酬追索扣回機制將常態化；同時，部門要確保證據完整留存，避免因追回績效而引發勞資爭議。

其中，招行年報稱，2022年該行對2,876名員工執行績效薪酬追索扣回，追索扣回績效薪酬總金額5,824萬元，折合人均約2萬元。以該行去年初及年末的員工數均值計算，被「退薪」的員工佔比達2.6%以上。

渤海銀行去年亦追索扣回370名員工的績效薪酬總值1,760萬元，折合人均約4.76萬元。九江銀行去年績效追索扣回總金額為163萬元，但未披露涉及的具體人數。

事實上，人民銀行於2020年10月發布的《商業銀行法》(修改建議稿)要求，指「商業銀行應建立科學合理的薪酬、績效考核等激勵約束機制」，並建立與銀行風險水平相適應的薪酬延期支付及追索扣回機制。

銀保監亦於2021年初發布《關於建立完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》，就績效薪酬追索扣回的適用情形、追索扣回比例、工作程序、責任部門、爭議處理、內部監督及問責等提出明確指引。截至今年3月，95%以上的銀保機構已制定並實施了績效薪酬延期支付和追索扣回制度。