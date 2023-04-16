綠表客積極「尋寶」！天富苑三房438萬沽　錦泰苑同型563萬易手

市場剛性需求依然強勁，綠表客積極在居屋市場尋寶，居屋未補價第二市場連錄成交，天水圍天富苑三房戶減價22萬元，以438萬元獲綠表客承接。馬鞍山錦泰苑也有三房單位，以563萬元未補價沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原謝耀民指出，堅尼地城寶雅山低層B室，實用面積約718方呎，三房連套房間隔，以1,728萬元易手，呎價約24,067元。原業主於2010年以787.6萬元買入單位，持貨13年帳面獲利940.4萬元，單位升值約1.2倍。

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九龍區

●美聯何健成表示，九龍塘碧滿閣低層A室，實用面積約663方呎，原則三房間隔，新近以950萬元易手，呎價約14,328元。原業主於2011年6月以740萬元購入單位，持貨逾11年帳面獲利210萬元，單位升值約28%。

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新界區

●中原黎宗文稱，沙田第一城34座低層A室，實用面積約707方呎，三房連套房間隔，去年中放盤叫價約950萬元，上月調整至898萬元即獲洽購，最終減至833萬元易手，呎價約11,782元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山迎海‧星灣3座低層A室，實用面積約798方呎，三房間隔，原叫價1,250萬元，放盤3個月，減價至1,215萬元成交，減幅2.8%，呎價約15,226元。原業主於2019年12月購入上址，當時作價1,125萬元，持貨3年多帳面賺約90萬元，單位升值約8%。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋錦泰苑D座低層3室，實用面積約650方呎，三房間隔享海景，未補價第二市場叫價570萬元，放盤半年微減7萬元，以563萬元沽出，呎價約8,662元。原業主於2000年12月以143.7萬元入市，持貨逾22年帳面獲利419.3萬元，單位升值約3倍。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭2座高層A室，實用面積約681方呎，三房間隔，原叫價835萬元，放盤10日減至828萬元獲承接，呎價約12,159元。原業主於2000年8月購入單位，當時作價293萬元，持貨約23年帳面賺535萬元，升值約1.8倍。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢南圍雙號屋分層村屋單位，建築面積約700方呎，兩房間隔，連天台約700方呎，享山景，累減32萬元，以598萬元成交，呎價約8,543元，低市價5%。原業主於1997年3月以241萬元購入上址，持貨至今帳面獲利357萬元，賺幅約1.5倍。

●祥益袁思賢稱，屯門豫豐花園12座低層A室，實用面積約362方呎，兩房間隔，減價24.2萬元，以443.8萬元成交，呎價約12,260元。原業主於2016年以約398.8萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約45萬元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑H座高層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價22萬元，未補價第二市場成交價438萬元，呎價約6,738元，新買家為綠表客。原業主於2001年以約96萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約342萬元，單位升值逾3倍。

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