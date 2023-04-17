東方日報B1：消費旅遊股勢賺盡「經」喜

中國經濟復甦的後勁如何，為港股能否「解穴」重拾升勢之關鍵，市場估計內地今年首季國內生產總值(GDP)按年增速回升至4%，3月零售銷售按年增長幅度更會較前一個月擴大一倍至約6.9%。花旗認為，內地經濟復常概念尚未完全反映，資金今年仍會優先配置消費和旅遊等直接受惠的板塊。

花旗早前將恒生指數升抵24,000點的時間預測押後3個月至9月底，惟強調中資股是相對安全的「避風港」。事實上，法國股市近年迭創新高、跑贏歐股整體和美股，一大原因乃通關「解放」中國消費者的購買力，去年10月以來約33%的漲幅由Gucci母企開雲集團、愛馬仕和歐萊雅等少數股份貢獻。巴克萊稱，即使他們做好與定價能力強、切合當前投資者對毛利率的要求有關，亦不能從全球經濟正在失速獨善其身，暫時仍有上升空間。

花旗中國股票策略師劉顯達接受本報訪問時表示，迄今內地經濟數據予人復甦速度不似預期的感覺，原因是復甦不能一蹴而就，工業生產數據欠佳，也有多年未回鄉的工人今年農曆新年留家較久才上班的因素，況且中央政府上月才換屆，新班子就算有刺激經濟的政策，「你都要畀啲時間人……可能幾個月內再出」。

之前經濟低迷和科網監管風暴正酣，市場目光自然落在獲「碳中和」國策眷顧的新能源和電動車股，這些板塊尤其前者今年增長應該尚且不俗，問題是2020年中央揭示上述政策以來，股價及估值早已被炒高，資金理應更青睞估值修復尚未完結，而且與經濟復常關連度最高的板塊，「思路同舊年唔同」，所以建議增持互聯網、消費、交通出行相關股份，另外還有醫療保健。

另一方面，太陽能板塊當中的龍頭設備製造商可望受惠多晶硅價格下降，尷尬之處在於隆基綠能、晶澳科技和天合光能等增長較佳的公司多不在香港上市，港股的太陽能股不是多晶硅，就是行業處於周期底部、短期內難見毛利率復甦的太陽能玻璃。

就華能早前預期風力及太陽能電價將會下降，劉顯達指，主要是因為2021年起竣工併入電網的項目不再享有電價補貼，龍源亦已將可再生能源項目的股權內部回報率(IRR)要求從12%降至7%，「否則無項目好做」，這長遠會降低有關公司的股本回報率(ROE)，惟短期而言，IRR較低項目縱使逐漸增加，比重仍低，而且業績還受天氣和經濟等影響，融資成本下降亦有助彌補補貼下跌拖低售電價格的影響。