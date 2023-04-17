周樂樂：A股結構性行情持續　重點關注國際合作機會

過去一周，A股滬深兩市偏弱，唯一上漲的主要指數是上證指數漲0.32%，而科創50跌2.14%，中小100跌1.73%。申万一級行業中，9個升，22個跌，其中，最強的三大行業是有色金屬(+5.38%)、建築裝飾(+4.44%)與傳媒(+3.14%)，最弱的三大行業是食品(-5.2%)、計算機(-4.24%)與農林牧漁(-3.16%)。數據上看，市場行業分化明顯，反映國內基建投資、外交突圍與國產化替代的行業持續走強，而反映低通脹的消費持續走弱，同時，熱門的AI題材出現回落。

國內市場，國內3月份社融、新增信貸、M2等好於預期，國內最新製造業與服務業PMI繼續在50榮枯線之上，反映國內經濟如預期恢復中。同時，中國3月CPI按年上升0.7%，3月PPI按年下降2.5%，這些數據加劇通縮預期，但認為政府政策傾向將是擺脫通縮而支持通脹，央行流動性上將給予更多支持，包括央行降準、各地銀行開始下調存款利率等。最近習主席到湛江、廣州、茂名等視察企業、港口等，李強總理調研獨角獸企業，預計國內政府將繼續出台重磅政策支持經濟復甦與穩定市場信心，宏觀上將加大擴張性政策推出的力度。另外，外交突圍非常大的看點，中沙、中俄、中法等外交成果將讓中國外交突圍，非常有利於中國一帶一路國策實施、人民幣國際化以及提振優勢產業出口。從另外側面看，因外資、民營經濟在中美貿易戰與緊縮型政策中受到衝擊較大，政府將出台更多政策鼓勵外國企業、民營企業與企業家的發展，吸引更多資本流入。總的來看，國內宏觀環境目前較為樂觀：信用寬鬆、貨幣寬鬆、低通脹以及經濟回升，這組合非常有利於資本市場上漲。

外圍市場，美國最新通脹與就業數據放緩，製造業與服務業的PMI數據回落明顯，讓市場看到美國經濟衰退的信號。同時，因美聯儲加息過猛導致國債價格下跌造成的銀行危機發酵，美聯儲加息空間不大，多家華爾街投行發布報告美聯儲將暫停加息，降低美聯儲加息憂慮。美國財政部耶倫提出把美國債務上限由31萬億美元提高至51萬億美元，若提案通過，美國債務擴張將導緻美國新一輪的貨幣擴張周期，將推動風險資產價格上漲。需要注意的是美元地位可能下降，可能引發的以美國10年期國債為錨定的定價體係出現混亂。短期看，美國宏觀面上形成經濟下滑、高通脹與高利率的局面，短期對美股走勢造成壓力，尤其是高估值成長性行業。中線看，美元加息週期大概率結束，美元利率見頂的預期逐步得到確認，可以逐步建倉風險資產。

展望後市，相對外圍市場，國內宏觀政策面友好與經濟數據向好，A股與港股趨勢大概率向上，但受制於美國利率與通脹高位，目前市場仍以結構性行情為主。策略上，重點關注中國一帶一路的國際合作所帶來的投資機會，如：基建、機械、資源等優勢企業，關注國產化替代與卡脖子攻關支援的核心材料與設備企業，以及關注AI技術應用提升效率的互聯網科技、文化娛樂等行業超跌反彈的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂