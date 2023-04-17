港股黑期低水110點　紐油上周升逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.1%，報101.66；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.873；美元兌日圓處133.89；歐元報1.0985，英鎊報1.2402。金價處2,003.56美元。布油報86.34美元，紐油報82.44美元。比特幣變動不大，報3.02萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指上周五(14日)收報33,886點，跌143點或0.42%；標指收報4,137點，跌8點或0.21%；納指收報12,123點，跌42點或0.35%。全周計，道指、標指、納指分別累升1.2%、0.8%和0.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,355點，跌84點。

●4月恒生指數夜期收報20,324點，跌119點，低水115點，成交14,001張。

●紐約期油上周五收報每桶82.52美元，升0.36美元或0.44%，全周累升2.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.31美元，升0.22美元或0.26%，全周累升1.4%。

●紐約期金上周五收報每安士2,015.8美元，跌39.5美元或1.92%，全周跌0.5%。

●英國富時100指數上周五收報7,871點，升28點或0.36%；德國DAX指數收報15,807點，升78點或0.5%；法國CAC指數收報7,519點，升38點或0.52%。

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