富邦推高淨值客信用卡　跨境新客已是疫時總和

富邦銀行(香港)上月14日正式推出特為城中高淨值客戶而設的富邦Visa Infinite卡(下稱VI卡)，只供受邀請客戶申請，該行執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，目前邀請了近百位客戶，並發行幾十張信用卡，本月下旬將加快邀請速度，目標今年發行2,000張卡。

葉嘉敏說，全面理財平均總值達100萬港元或以上之客戶均可獲邀申請VI卡，又透露過去一個月VI卡用戶平均消費額接近六位數，比起白金卡提升了好幾倍，暫以本地消費居多，未來將推出更多優惠回饋客戶。

該行今年年初至今跨境新高端客戶數量已是疫情過去兩三年之總和，預期會吸納更多新客。作為一家台資背景銀行，台灣客佔比最高，佔跨境新客約八成，期望未來進一步提升內地客佔比，但未有為此特別設下目標。

葉又說，貸款需求的勢頭仍不俗，過去三個月整體信貸增長進展良好，私人貸款甚至好過預算目標，形容今年零售銀行部門迎來「豐收的一年」。就私人貸款表現理想，她相信，市場推廣有助公司去年吸納一批新客，加上公司內部為此撥出更多資源，亦有議價能力，估計私人貸款六月已「做到年尾條數」。至於富邦「先享錢」信用卡商戶貸款(Merchant Receivables Financing，MRF)利潤空間相對稅務貸款更佳，估計今年消費金融(consumer finance)信貸增長達雙位數。

她坦言，市場上往來及儲蓄存款(CASA)比率整體下跌，畢竟定期存款利率高企，該行期望透過網上理財等工具把成本降低。她說，配合集團新推出的手機應用程式，未來仍會投放資源吸收存款，惟預計整體存款利率不會再大幅走高，事關公司也要為存款資金尋求出路。

她又謂，定期存款產品讓公司每月吸納過千新客，有利於公司向這些客戶交叉銷售，今年繼續開拓新服務據點。過去兩年除了在太古城開設分行，亦在荃灣等地開設中小企銀行服務中心，期望未來透過一般分行及中小企銀行服務中心結合的形式開拓據點，讓支援客戶工作做的更好。