【產經直播】強勢股食胡定加注？
2023年04月17日 09:44
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本周市場焦點落在周二(18日)公布的一系列內地重磅重磅數據，包括首季國內生產總值(GDP)等﹐將反映內地復常後經濟復甦速度。至於外圍方面，距離美國聯儲局下一輪議息尚有兩周，投資者對經濟衰退憂慮未除，在美股業績期期間，企業盈利表現將備受關注，將如何左右港股投資氣氛？
金礦股近期表現強勢，連帶其他金屬資源股如江西銅業(00358)等亦受追捧。惟美匯指數上周五(14日)從低位反彈走強，國際金價受壓，相關股份升勢告一段落？可否候低吼位買入？
近月愈升愈有的板塊還包括晶片股及中資電訊股，特別是中芯國際(00981)，受惠國家加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關；而中國移動(00941)更是屢創52周新高。此外，三桶油在油價支持下亦成為資金追捧對象。相關股份應該先行食胡，還是值得加注？
另外，第20屆上海國際汽車工業展覽會周二(18日)揭幕，為疫情之後上海首場國際級車展，將有過千家企業參展，逾百款全球首發車亮相，對車股利好作用有幾大？
放眼美股，金融股為業績期掀序幕，打頭陣的華爾街大行首季成績表勝預期，加上市場對銀行業危機憂慮紓緩，股價反彈，能否帶動在港上市的國際金融股抽升？滙豐控股(00005)可部署好倉？
此外，本周公布業績美股還有串流平台Netflix及龍頭電動車股Tesla，市場關注增長股企業營利前景，對在港股上市的科技股走勢有無啟示？中資科技股如阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)，相繼傳出遭外資拋售消失，股價仲要跌？
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