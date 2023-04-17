【產經直播】強勢股食胡定加注？

本周市場焦點落在周二(18日)公布的一系列內地重磅重磅數據，包括首季國內生產總值(GDP)等﹐將反映內地復常後經濟復甦速度。至於外圍方面，距離美國聯儲局下一輪議息尚有兩周，投資者對經濟衰退憂慮未除，在美股業績期期間，企業盈利表現將備受關注，將如何左右港股投資氣氛？

另外，第20屆上海國際汽車工業展覽會周二(18日)揭幕，為疫情之後上海首場國際級車展，將有過千家企業參展，逾百款全球首發車亮相，對車股利好作用有幾大？

想知如何部署，請即收看花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午10:15於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀以及訊匯證券行政總裁沈振盈坐陣，醒你最新窩輪部署攻略！

更多花旗輪證產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：