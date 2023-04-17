【高盛推介】資金集中流入騰訊好倉　宜利用中期證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股股價上周一度回落至350港元之下，其後出現反彈，周一(17日)股價持續於360元水平整固，現微跌約0.2%，報364.6元。

觀察個股輪證資金流向，上周資金相當集中於部署騰訊好倉，4個交易日合共有約7,800萬元流入，是最多資金流入的個股產品，金額較第二名產品多出6倍。而騰訊淡倉亦約有500萬元流入。

近日騰訊相關期權的引伸波幅回落，更多數據可留意個股波幅數據，波幅回落令認股證的價格降低從而令槓桿變高，現時部署認股證變得吸引，可考慮7月份或以後到期的產品，時間值損耗合理而同能保持一定槓桿，產品選擇上有有不同行使價，投資者可根據自身策略選擇適合自己的產品，但同時亦要注意早前資金流入令部分產品累積一定街貨，挑選時亦要留意街貨數據。

騰訊購11917，行使價430元，2023年7月11日到期，實際槓桿10.8倍，輕微價外、高槓桿條款。

騰訊購14578，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿9倍，貼價、行使價420元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿10倍，價外、低面值、適合短線部署。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿11.3倍，活躍條款、高槓桿。

騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價產品最高槓桿。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.4倍，行使價300元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿7倍，中年期。

騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，貼價熊、高槓桿。

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