傳馬斯克正招兵買馬組建公司　加入AI大戰...

SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)在熱烘烘的人工智能(AI)戰場當中，似乎已不安於當「球評家」，要落場拚個高低。外媒報道，馬斯克正在籌劃一家新的初創公司，並已招兵買馬，物色AI研究人員及工程師團隊，也在跟數名SpaceX及特斯拉(Tesla)投資者洽談新公司的事宜。

根據內華達州商業紀錄，馬斯克已於3月9日成立一家名為「X.AI」的企業，他是唯一董事，秘書則是為他管理財富的摩根士丹利前銀行家Jared Birchall。據報，馬斯克已成功說服DeepMind前員工Igor Babuschkin和約6名工程師加入新公司。

消息人士指出，馬斯克的AI初創公司，將跟其創建的其他企業分開經營，但可能會運用Twitter龐大的內容去訓練AI語言模型，並導入Tesla的運算資源。因應最新專案，馬斯克已向英偉達購入數以千計的高階繪圖處理器(GPU)，以建造一款大型語言模型(LLM)。LLM是一種AI系統，能吸納大量內容並生成類似人類書寫的文字或逼真圖像，類似ChatGPT背後技術。

外媒早前曾報道，Twitter已購入多達10,000顆英偉達GPU。馬斯克指出，特斯拉也在搶購GPU，並暗示特斯拉自行開發的超級電腦「Dojo」未來可能會為其他公司提供服務。而特斯拉會運用Dojo來訓練旗下的自動駕駛系統。