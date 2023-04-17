柴油需求大減　敲響全球經濟喪鐘？

內地曾利用「克強指數」，即鐵路貨運量、用電量及銀行貸款發放量等3項指標去量度經濟情況。原來在西方，「柴油指數」亦有異曲同功之效，可視為經濟的領先指標。

外媒報道，在歐洲，柴油對原油期貨的溢價近期跌至1年多以來最低水平。另外，標普全球表示，今年美國的柴油需求可能減少2%，扣除2020年的「爆疫之年」，跌幅是2016年以來最大，兩個指標都預示柴油需求下降。

柴油需求回落在很大程度上與卡車運輸有關，佔中國柴油總需求約60%，在美國更佔7成以上。根據中國交通運輸部追蹤數據，截至4月9日的當周，內地高速公路上行駛的卡車數量減少了8%，而內地商用柴油庫存在4月初增至8個月高位。

全球其他地區也出現類似趨勢，Energy Aspects石油產品資深分析師Koen Wessels表示，由於取暖需求低迷，整體不利因素給需求前景蒙上了陰影，歐洲的需求在整個冬季都很疲弱。

美國卡車運輸放緩的主因則在於消費者支出模式轉變，從疫情期間在網上瘋狂購物，變成現在的外出渡假和體驗消費。美國柴油需求的下降在西岸更為明顯，科技業大規模裁員和銀行業危機爆發，使得西岸地區面臨財務壓力。當地柴油需求今年將減少5%，是全球平均跌幅的2倍有多。

俄烏戰事爆發後，柴油一度成為全球最搶手的燃料，但由於擔心全球最大的幾個經濟體前景崎嶇，柴油價格持續回落。經濟學家表示，明年美國經濟衰退的可能性為65%，歐洲經濟衰退的可能性49%，進一步壓縮對柴油的需求。