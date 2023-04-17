【高盛推介】阿里巴巴低位靠穩 資金趁低流入好倉
2023年04月17日 14:13
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴日前受減持消息影響，股價上周一度逼近90港元水平，其後市場消化消息後靠穩反彈，周一(17日)早段股價靠穩，報94.5元。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日合共有約1,600萬元流入阿里好倉，是同期第二多資金流入的個股產品，僅次於騰訊好倉。阿里淡倉則有小量資金流走。
投資者如看好阿里，可留意貼價、高槓桿購(14117)，是行使價105元以下、2個月期以上產品最高槓桿，加上貼價證的敏感度較高，集高槓桿、高敏感度於一身，值得留意；中線部署可留意中期輕微價外購(14306)，時間值損耗及引伸波幅敏感度都較低。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿7.2倍，行使價105元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.4倍，中期、輕微價外。
阿里購14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿6.8倍，活躍條款、低面值、高槓桿。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿8.1倍，行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿5.6倍，中期、貼價、高敏感度。
計劃部署阿里牛熊證，短線或即市部署可考慮較貼價、高槓桿產品，可留意牛(58876)及熊(60043)，都是貼價，而且都是最高槓桿的產品之一；持倉過夜的則可考慮收回價較遠的產品，以減低收回風險，可留意牛(57152)及熊(53165)，收回價距離現貨價都有約15元差距。
阿里牛58876，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率16倍，貼價、最高槓桿阿里牛之一。
阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，遠牛。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率12.8倍，貼價、最高槓桿阿里熊之一。
阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，遠熊。
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