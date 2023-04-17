道期微升 現貨金企穩二千關
2023年04月17日 16:31
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美匯指數報101.64；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.8720；美元兌日圓報133.92；歐元處1.0981；英鎊報1.2402。金價報2,010美元。布油報86.11美元，紐油報82.32美元。比特幣企2.9萬美元。道指期貨升33點。
●市後關注點
-20:30 美國4月紐約聯儲製造業指數；加拿大2月批發銷售；美國4月NAHB房產市場指數
●港股低開高走，恒生指數收報20,782點，倒升343點或1.68%。國企指數重上7,000點大關，收報7,056點，升141點或2.05%；科技指數收報4,254點，升89點或2.16%。主板全日成交1,365億港元。大型科網股午後發力全線倒升，美團收市飆4.7%；小米集團升3.6%；騰訊升1.5%；京東集團升1.1%；阿里巴巴升0.9%。https://bit.ly/3GO0LY8
●滬綜指創近10個月高，中移市值一度超越茅台。https://bit.ly/3A673P2
●傳德國正檢查5G網絡零件，矛頭直指華為。
●半年內第二次！傳巴克萊投行部門本周裁員百多人。
●新加坡3月非石油出口按年降8.3%，連跌6個月。
●實話實說！俄央行提醒人民幣存在無法自由兌換的風險。
●松下考慮美國建第3座電池廠，追趕電動車熱潮。
●傳馬斯克正招兵買馬組建公司，加入AI大戰...
●印尼擬打造車用電池生態系統，四巨企同意埋班。
●蘋果去年印度銷售額傳近60億美元破紀錄。
●柴油需求大減，敲響全球經濟喪鐘？
●積金局下周遷往觀塘新辦事處，每年料慳1400萬開支。
●渣打股票系統今早無法登入，據悉正進行系統維修。
●滙豐：「聯動大灣區」中小企中心客流較通關前升2倍。
●友和：消費券首日平台交易額增2.7倍，平均涉額逾1600元。