渣打大灣區營商景氣指數重回擴張區間區　企業重拾信心

渣打銀行與香港貿發局公布今年首季「渣打大灣區營商景氣指數」(GBAI)，「業務活動現狀指數」按季增加11.8點至51.3，繼2021年第四季後，首次超過50，重回擴張區間。而預期指數更由去年第四季的45.1跳升至61.5，升幅創GBAI於2020年第二季推出以來最高。香港貿易發展局研究總監范婉兒表示，首季全線營商指數出現改善，反應在通關效應下，大灣區企業已重拾信心，9個分項指數全線有改善。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，約40%的受訪者表示，目前營運至少達疫情前90%水平，而60%受訪者則預期今年底營運可恢復到疫情前90%水平，料2024年將進一步復常。

劉氏指，儘管第二、三季外圍有好多不明朗因素影響中國進出口，又指開關後中國內部的消費及訂單持續有改善，雖然市場擔心歐美市場需求減弱會帶來影響，但亞洲區和東盟地區有強勁增長動力，可以抵銷上述不明朗因素，亦相信大灣區企業能以自身優勢去克服。

對於美國經濟情況，劉氏又指，當地通脹將進一步回落，但在美國聯儲局官員眼中仍處於非常高的水平，預期五月會加息25點子，但有機會是此輪加息周期最後一次。他指，美國下半年若進入經濟衰退，當經濟壓力會上升，今年底前有機會減息一次，明年再減息。