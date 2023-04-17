太平洋航運首季小靈便型乾散貨船日均收入減少43%

季內，小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入領先現貨市場指數，日均收入分別較指數高出5,220美元及3,970美元。得益於在超靈便型乾散貨船自有船隊裝配的33個硫淨化器，超靈便型乾散貨船的業績表現繼續領先市場，期內硫淨化器帶來的日均業績貢獻為1,320美元。

2023年第二季度的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已就74%及100%的承擔日數按日均租金12,710美元（淨值）及14,080美元（淨值）訂約。2023年下半年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，分別已就25%及45%的日數按日均租金10,820美元（淨值）及13,490美元（淨值）訂約。

該公司預期，由於第一季度的市況通常是全年最疲弱，有極大空間於2023年餘下時間以高於第一季度的租金訂立新的貨運合約。