仲量聯行：工廈乏供應　未來3年料升最多2成

仲量聯行最新工廈物業報告顯示，香港分層工廈總存量自2011年起，持續每年以0.6%的比率減少，近3年的新落成量遠遠未能彌補過去十年顯著失去的樓面。供應緊絀下，該行預期未來3年工業物業價格料有15至20%增長。

政府持續的活化政策鼓勵了不少業主重建其工業物業作其他用途，導致私人分層工廈自2011起持續減少，由2018至2021年間更欠缺新工業物業落成。在2021年，同類總存量減少達160萬方呎，雖然私人貨倉總存量增加24萬方呎，其增幅只能抵銷了同年私人分層工廠大廈總存量的15%跌幅。

該行指出，2011年至2021年間，私人分層工廠大廈總存量共減少超過1,500萬方呎。雖然隨着屯門及赤鱲角有新供應於2022及2023年落成，新增樓面將增加約640萬方呎。然而，遠未能抵銷2011年起所累積的工業物業的總存量跌幅。

在2022年， 一共有24幢工業物業獲城規會批准重建，涉及650萬方呎樓面面積，當中57%將轉為寫字樓用途，預計工業物業存量未來將繼續減少。

仲量聯行香港物流和工業部主管古嘉豪表示，繼今年的工業物業落成後，要等待至2027年才會再有新的同類物業落成。供應緊絀下，由電子商貿及科技發展所帶動，市場對貨倉、凍倉及數據中心的需求持續增加，驅使更多投資者追捧具有潛力轉作該類用途的貨倉及工業物業，該行預期未來3年工業物業仍會是最受投資者歡迎商用投資物業選項，期間工業物業價格料有15至20%增長。

該行研究部資料顯示，在2021年及2022年，以全幢計的工業物業投資總額達到341億港元，超越其他地產類別。參與工業物業投資的機構投資者由2018年僅11.1%，升至2021年的60.3%、以及2022年的44.1%。物流中心及工業物業更是唯一一個商用物業市場，於疫情肆虐期間錄得租金及資本價格升幅。