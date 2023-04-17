李律仁：香港與外地聯通工作趨多　首要屬人民幣國際化

香港金融發展局主席李律仁出席活動後接受傳媒訪問時表示，香港作為金融匯聚百川的地方，未來與其他地方的聯通工作會愈來愈多，而層次亦會愈來愈深，認為未來最大層面的互通工作是人民幣國際化，隨着人民幣不再不斷升值，作為國際結算貨幣的潛力大。

他提到，互聯互通機制發展，不單產品種類增加，而範圍亦有所擴大，包括在港上市的外國公司納入股票通「南向通」等，借助金融機構合作，實現至資本市場全方位互通。

他又指，本港與外界通關後，金發局每月都有派員外訪，以推廣香港，而他本人去年年底到訪英國倫敦、布魯塞爾及巴黎，而與會人士對香港亦十分感興趣。世界的發展重心正向亞洲轉移，外界視香港為橋頭堡，香港的機會龐大，不少外海機構及人士正思考如何來港發展，惟金融機構要審視短中長期發展再揀時機來港發展。

他續指，當時會面的人士中，有約1/4至1/3人士已在今年於香港再見面，反映在新冠疫情後，香港與外界的交往頻繁且全面。

又透露去年年底在歐洲與一位法國銀行家會面時，對方指「不用問來不來或為何來」，反而着重於如何及何時來，要視乎短中長期發展，認為「愈是會思考以甚麼方法來(亞洲)，自然會選擇以最熟悉的方法」進行，而最自然就是來香港。