金發局與盧森堡金融推廣署簽署諒解備忘錄

香港金融發展局與盧森堡金融推廣署於周一(17日)簽署諒解備忘錄，就促進香港與盧森堡作為國際金融中心的發展和繁榮提供了框架，並推動雙方就多個範疇上的合作發揮更大的協同效應，以加強兩地合作關係。

金發局主席李律仁表示，今次與盧森堡金融推廣署簽署備忘錄，標誌着金發局在推動香港金融服務業發展，以及在香港與盧森堡之間建立穩固的夥伴關係方面。透過雙方合作，相信將為兩地在吸引人才、可持續金融、金融科技等方面帶來新機遇。

盧森堡金融推廣署首席執行官 Nicolas Mackel補充，很高興與金發局合作，透過交流實務守則與知識來推動金融服務業發展。該備忘錄將進 一步加強雙方的夥伴關係;同時深化我們於多個領域上的合作，當中包括 拓展專業知識、舉辦市場推廣活動、交流行業趨勢及監管發展等。

金發局和盧森堡金融推廣署皆為世界國際金融中心聯盟的會員。金發局自2019年10月加入聯盟後，持續參與聯盟的相關活動，並讓其他聯盟成員了解香港金融服務業的發展情況。