耶倫認制裁自損美元地位　大行睇美匯冧2成　勢拖冧股市？

美國靠着貨幣霸權壟斷全球金融系統已久，最近更是頻頻動用貨幣相關的制裁，作為打壓異己的手段。不過，如此一來亦導致全球金融系統分化，連帶美元作為霸權貨幣的地位也同樣受損。美國財長耶倫也承認，實施與美元有關的制裁措施會帶來風險，長遠而言或破壞美元的主導地位。同時，投資界不斷警告美元匯價面臨大幅貶值風險，據美國銀行的分析，美元已經開啟了新一輪熊市，長遠而言將下跌20%。

事實上，耶倫對於美元「霸權地位」的看法帶有一點矛盾，在警告制裁可能危及美元地位之餘，卻同時強調美元地位不容易被其他貨幣所複製。按照她的說法，美國「明智地」運用了美元作為一種制裁工具。她強調︰「這是一項非常有效的工具。當然，這種做法確實令中國、俄羅斯、伊朗都產生了尋找替代品的想法。」

相比起耶倫對於美元武器化利弊模棱兩可的觀點，投資市場則一面倒地看淡美元的走勢，幾乎所有大行都認為反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數已經見頂。美銀更推算，美元匯價已經進入了過去50年來第4次的熊市。

美銀首席投資策略師Michael Hartnett認為，有6大因素令美元難以擺脫跌勢，包括︰美國預算赤字飆升、主權債務上限臨近、債務違約機率上升、銀行業危機損害美元避險貨幣地位、「去美元化」的浪潮、各國減持美國國債，這些因素都為美元進一步下跌提供了足夠的條件。

他亦指，從歷史上來看，美元下行周期之際，新興市場股市往往會跑贏發達市場，在美國市場以外的周期股、價值股，亦有望跑贏美國的增長股。他更警告，所有領先指標都顯示，美國企業的盈利倒退幅度將遠超市場預期，投資者應該關注經濟衰退何時到來，以及聯儲局在5月後會否減息等。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理也認為，美元可能已經進入長期熊市。該行先前於2月的報告中已發出警告，隨着全球各地其他中央銀行跟上聯儲局的加息步伐，加上美國加息周期料即將結束，將會消除美元與其他貨幣之間的息差，令美元受壓。

RBC財富管理全球投資組合經理Alan Robinson表示，美元熊市並不代表美元作為儲備貨幣的地位受到威脅，惟可以預見的是，投資者會把美元資產轉為更多元化、更分散的投資組合。他又引述歷史數據指，當美元持續下跌時，美股的市盈率(PE)估值也會一同收縮，並看好美國以外的股市會跑贏，特別是新興市場及大宗商品出口地，而依賴對美國出口的經濟體將會受拖累。