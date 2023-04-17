西貢半新樓連天台戶逾5年帳蝕87萬沽　貶值1成

樓市購買力轉弱，二手交投淡靜，買家不惜減至蝕讓出貨。西貢清水灣傲瀧連天台以約773萬元沽出，原業主帳面虧損逾80萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康怡花園P座低層14室，實用面積約466方呎，兩房間隔，經微議價後以約735萬元沽出，折合實用呎價約15,773元。原業主於20016年3月以約580萬元購入，是次轉手帳面獲利約155萬元。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城春櫻閣中層A室，實用面積約1,114方呎，四房連套房及工人房間隔，望全海景，最新以約2,100萬元易手，折合實用呎價約18,851元。原業主於2003年以約525萬元買入，帳面獲利約1,575萬元，單位升值3倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角歌頓道維峯高層A單位，實用面積約486方呎，兩房間隔，成交價約1,140萬元，實用呎價約23,457元。原業主於2015年3月以約1,105萬元一手向發展商購入，預料扣除釐印費等轉售成本，原業主實質上要蝕讓離場。

●利嘉閣梁啟豪表示，北角柏傲山5座高層D室，實用面積約596方呎，兩房間隔，以約1,692.8萬獲年輕夫婦承接，折合實用呎價約28,402元。

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九龍區

●中原鄧錦雄表示，九龍塘又一居21座中層B室，實用面積約660方呎，採三房套房間隔，座向西方，望內街景，最新以約1,178萬元易手，折合實用呎價約17,848元。新買家為外區客，見屋苑上周同類型同座同層單位平47萬元或4%，即睇即決定拍板入市自用。原業主於1994年以約512.8萬元購入，持貨29年，因移民美國決定沽貨套現，轉手帳面獲利約665.2萬元或1.3倍。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街1號中層A室，實用面積約629方呎，三房間隔，望公園景，最新以約778萬元成交，折合實用呎價約12,369元。原業主早於1969年僅以約4.55萬元一手購入上址，帳面大幅獲利約773.45萬元離場，單位期內升值約170倍。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧第22座D室，實用面積約457方呎，一房連天台戶，望開揚景，成交價約773萬元，實用呎價約16,915元。原業主於2017年9月以約860萬元購入，持貨約6年，轉手帳面蝕讓約87萬元或約10%。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳中心7座高層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，獲區內租客以約760萬元購入，折合實用呎價約18,719元。原業主於2015年5月以約565萬元購入，轉手帳面獲利約195萬元，單位升值約34%。

●中原李俊龍表示，將軍澳維景灣畔13座中層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，單位座向西南方，最新以約700萬元成交，實用呎價約13,917元。原業主於2003年7月以約185.9萬元買入，現轉手帳面獲利約514.1萬元，單位升值超過2.7倍。

●中原胡耀祖指，馬鞍山薈晴1座中層A6室，實用面積約427方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以約665萬元易手，實用呎價約15,574元。原業主於2016年以約657萬元購入，是次轉手帳面獲利約8萬元或約1.2%。

●利嘉閣黃永全表示，元朗大興大廈A座高層5室，實用面積約380方呎，屬一房間隔，外望開揚市景，最新以約353萬元易手，折合實用呎價約9,289元。原業主於2017年以約306萬元買入，轉手帳面獲利約47萬元，物業升值約15%。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期8座低層B室，實用面積約447方呎，兩房間隔，向東北，享園景，以約404萬元獲上車客承接，實用呎價約9,038元。原業主於2017年1月以約385萬元購入，帳面獲利19萬元或約5%。

●中原林恩信表示，荃灣柏傲灣1B座中層A室，實用面積約535方呎，兩房間隔，向東南，享全海景，最新以約998萬元沽出，折合實用呎價約18,654元。原業主於2017年初以約754萬元一手購入，現轉手帳面獲利約244萬元或32%。

●美聯黃錦瀚表示，沙田第一城38座極低層B室，實用面積約284方呎，屬兩房間隔，以約480萬元易手，折合實用呎價約16,901元。原業主於2016年以約390萬元購入，物業升值約90萬元或23%。

●美聯吳偉文透露，粉嶺花都廣場4座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，以約462萬元沽出，折合實用呎價約12,486元。原業主於2009年底以約139.8萬元購入，期內物業升值約322.2萬元或2.3倍。

●美聯馮根明表示，元朗YOHO Town 2座中層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，景觀開揚，零議價之下以約728萬元易手，折合實用呎價約16,813元。原業主於2016年以460萬元購入，期內物業升值約268萬元。

●美聯姚偉明稱，荃灣錦豐園2座中層A室，實用面積約339方呎，兩房間隔，以約391.8萬元售出，折合實用呎價約11,558元。原業主於2005年約104萬元購入，期內物業升值約287.8萬元或2.8倍。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居4座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，向東南，享開揚山景，以約500萬元沽出，實用呎價約11,312元。原業主於2012年5月以約220萬元購入，轉手帳面獲利約280萬元或約1.3倍。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海17座中層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，座向北面，單位原叫價1,100萬元，調整售價至約1,030萬元成交，減幅6.4%，實用呎價約18,864元。原業主於2015年5月斥約875萬元購入，轉手面獲利約155萬元或約18%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田富豪花園成文禧閣中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原叫價約650萬元放盤，減價約26.2萬元，成交價約623.8萬元，實用呎價約13,415元。原業主於2014年2月約440萬元，持貨9年至今沽售，帳面獲利183.8萬元，單位期內升值42%。

●中原黎宗文指，沙田溱岸8號的3座中層G室，實用面積約725方呎，三房間隔，開價約1,418萬元放售，日前議價後以約1,380萬元易手，實用呎價約19,034元。原業主於2020年以約1,130萬元購入，轉手帳面獲利約250萬元或約22%。

●中原楊頌堯表示，大埔白石角海日灣2期13座中層B室，實用面積約251方呎，開放式間隔，議價後以約410萬元易手，實用呎價約16,335元。原業主於2019年以約400萬元購入，帳面獲利約10萬元或約2.5%。

●利嘉閣鄭偉延透露，屯門市廣場6座高層C室，實用面積約592方呎，三房套間隔，享內園景及山景，新近以約718.8萬元連租約易手，折合實用呎價約12,142元。原業主於1994年以約203萬元買入，轉手帳面獲利約515.8萬元或約2.5倍。

●世紀21物業魏仕良表示，將軍澳茵怡花園5座低層E室，實用面積約525方呎，兩房間隔，望市景，以自由市價約568萬元易手，折合實用呎價為10,819元。原業主於2003年9月以自由市場價約108萬購入，轉手帳面獲利約460萬或4.2倍。

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