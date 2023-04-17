發展商積極推售新盤餘貨　啟德海景戶4350萬沽

市區新盤餘貨加快推售部署，加推12伙特色戶招標發售，其中兩伙現樓單位最新曝光，同區的豪宅盤亦有高層海景戶逾4,350萬元沽出，呎價約36,650元。

●啟德尚‧珒溋加推12伙高座特色單位招標發售

她解釋指，集團比較了解具內地背景的買家，該類買家普遍已持有本地永久性居民身份證，喜好大平層單位，絕大部分選購三房、四房及特色大單位。至於，項目開售至今累計已沽出617伙，連同車位及商業部分套現約124億元。該盤最新加推之餘，亦聯同四大代理送出最高88萬元的家具禮券予購買第2座頂層複式單位的買家。

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●啟德跑道區澐璟高層海景戶逾4,350萬元沽

●將軍澳海茵莊園一房呎價約20,627元

●華懋蔡宏興: 何文田站瑜一第1A期最快下季推售

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興於周一(17日)出席活動時表示，旗下的何文田站瑜一第1B期及第1C期銷情反應理想，項目第1A期最快於下季緊接登場，現正積極準備樓書及示範單位。至於同系與市區重建局合作發展、位於長沙灣東京街的重建住宅項目正待批預售樓花同意書，有機會今年內登場。

●長沙灣佳悅夥中原推置業優惠