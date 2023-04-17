發展商積極推售新盤餘貨 啟德海景戶4350萬沽
2023年04月17日 22:03
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市區新盤餘貨加快推售部署，加推12伙特色戶招標發售，其中兩伙現樓單位最新曝光，同區的豪宅盤亦有高層海景戶逾4,350萬元沽出，呎價約36,650元。
●啟德尚‧珒溋加推12伙高座特色單位招標發售
龍湖集團(00960)香港高級營銷總監關靜如表示，旗下的啟德尚‧珒溋由今年至今(17日)沽出約30伙，當中約八成至九成的買家具有內地背景。項目最新加推12伙高座特色單位招標發售。
她解釋指，集團比較了解具內地背景的買家，該類買家普遍已持有本地永久性居民身份證，喜好大平層單位，絕大部分選購三房、四房及特色大單位。至於，項目開售至今累計已沽出617伙，連同車位及商業部分套現約124億元。該盤最新加推之餘，亦聯同四大代理送出最高88萬元的家具禮券予購買第2座頂層複式單位的買家。
●元朗Grand YOHO第二期招標沽3伙 吸金逾半億
新鴻基地產(00016)的元朗Grand YOHO第二期，昨日透過招標連沽3伙，吸金5,001.2萬元。其中，5座33樓C室屬四房連儲物室單位，實用面積1,185方呎，以2,600萬元成交，呎價約21,941元。
●西南九龍維港滙II獲大手客斥3,844.7萬元購兩伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周一(17日)錄得3宗成交，共涉5,704.7萬元。市場估計，上述其中兩伙由同一組買家斥3,844.7萬元購入。上述料為同一組買家購入的單位包括6座21樓C室，為實用面積790方呎的三房戶，成交價為1,951萬元，呎價約24,696元。另一伙為6座16樓C室，面積及間隔相若，成交價及呎價分別為1,893.7萬元及23,971元。
●紅磡必嘉坊．迎匯連環售出3伙 共涉1,870.57萬元
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，於周一(17日)連環沽出3伙，吸金約1,870.57萬元。當中，11樓G為實用面積270方呎的一房單位，成交價564.33萬元，呎價約20,901元。同時，面積及開則相若的15樓G室，以567.7萬元沽出，呎價約21,026元。市場消息指，上述兩伙由同一組買家購入，共涉1,132.03萬元。
●啟德跑道區澐璟高層海景戶逾4,350萬元沽
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，周一(17日)有高層海景戶以逾4,350萬元沽出，全盤開售至今累售84伙，套現逾41.6億元。上述最新成交單位為8座30樓B室，實用面積1,187方呎，屬三房一套間隔，並連私人電梯大堂，成交價4,350.35萬元，呎價約36,650元。發展商表示，本港經濟復常利好樓市，該盤睇樓量亦見上升趨勢。
●將軍澳海茵莊園一房呎價約20,627元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園交投量節節上升。周一(17日)沽出兩伙，共涉1,065.7萬元。當中，2座23樓A3室為一房戶，成交價585.8萬元，按單位實用面積284方呎計，呎價約20,627元。
●華懋蔡宏興: 何文田站瑜一第1A期最快下季推售
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興於周一(17日)出席活動時表示，旗下的何文田站瑜一第1B期及第1C期銷情反應理想，項目第1A期最快於下季緊接登場，現正積極準備樓書及示範單位。至於同系與市區重建局合作發展、位於長沙灣東京街的重建住宅項目正待批預售樓花同意書，有機會今年內登場。
●長沙灣佳悅夥中原推置業優惠
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，由去年7月開售至今累沽約40伙，套現逾1.7億元。該盤最新聯同中原地產推出置業優惠，該行資深營業董事林偉文表示，由即日起至4月30日，經該行購入項目的首3名買家，均可獲贈價值5,600元的抽濕機一部，優惠總值1.68萬元，優惠先到先得，送完即止。他續指，本港經濟加速復常，樓市交投亦持續升溫，加上利好消息接連湧現，令買家置業信心明顯大增。