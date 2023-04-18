東方日報B1：中字頭股熱炒　恒指創兩個月高

中央去年11月下旬提出「探索建立具有中國特色的估值體系」以來，「中字頭」國企股價節節上揚，藍籌國企周一(17日)繼續其估值修復之旅，其中「食正」油價在過去一個月上漲，且素來高息的「三桶油」齊創逾3年高位，造就恒生指數曾漲逾400點，並創近兩個月收市高位。專家分析，「中字頭」近來炒起固然與資金炒作內地經濟復甦有關，短期內難免有回吐，屆時可再吸納作中長線部署。

恒指早段曾跌139點，惟午後愈升愈有，尾段曾漲425點，收市仍升343點，收報20,782點，為2月20日之後高位。港股總成交額升至約1,366億元，港股通淨買入亦升至74.07億元。

當然，國企承擔不少「國家任務」，如內銀讓利、電訊商提速降費、中石油「蝕賣」進口天然氣等，過去資金對「中字頭」明顯缺乏興趣，拖累央企於恒指的權重愈來愈低，對大市的推動作用遠不如科網股。

東亞銀行財富管理處首席投資策略師李振豪不排除迄今累升不少的「中字頭」短期內有回吐，惟認為估值修復尚未完結，屆時可再吸納，一來內地經濟復甦步伐有望再加快，二來他們業務穩定，非金融國企有意加強回饋股東，而且中美對抗下，國企在「自立自強」扮演重要角色，較看好受惠經濟數碼化、對中國科技發展亦有重要貢獻的電訊股。

東亞銀行財富管理處最新的恒指6個月目標為23,500點，比周一收市高約13%。李振豪解釋，市場對企業盈利復甦尚有疑慮，若內地本季經濟數據「交到貨」，目標或再提高。中金公司認為，中資股現價已充分反映盈利復甦，建議配置側重派息高的股份和科網股。