【東方日報產評】港股流動性不足　盤活資產力不從

回歸以來一直以國際金融中心自居的香港，須提升為中國的國際金融中心，協助盤活中國資產，服務國家實體經濟，推動人民幣國際化，以應對中美博弈的百年變局。奈何港股流動性不足的結構性問題長年未解，融資功能打折扣，未來得設法加強兩地金融協作，引入更多長期資金，做好新經濟資產定價中心和區域金融中心角色，領軍人民幣國際化，始有望打破困局。

香港要保持國際金融中心地位，中國和國際因素同樣重要，沒有中國經濟的支持，香港無法做好國際金融中心；同樣地，沒有國際資金的參與，香港也就難保國際金融中心的地位。因此，如何更好地服務國家經濟，以及保持在市場基建和法律制度等國際金融中心賴以維持的條件，兩者不可或缺，也是相輔相成。

近年港股流動性不足，市場交投與規模增長不成正比，既無法更好地體現資產價值，也不利企業融資，這結構性問題不解，香港要保國際金融中心地位如逆水行舟，事倍功半。

目前中國經濟處於重啟階段，內部需求仍需時復原，尤其內地房地產市場仍處調整階段，債務與資產價格壓力空前。近日就有消息指，部分地方政府財政面臨困難，相信這並非個別例子，也凸顯中國極需要設法確保資產價格穩定，支持產業改革，刺激內部需求和引入外資。偏偏大量中國企業上市的港股，估值長期不濟，交投平淡，企業難以進行新融資以加快業務發展，也令企業來港上市顯得卻步，中概股回歸速度不似預期，事必有因。

面對國際金融的激烈競爭，香港繼續原地踏步、做飯來張口的「敗家兒」，變相走上自毀之路，得以新思維與新元素加強綜合競爭力，尋求出路。例如主動革新市場基建和監管，在產品與服務上推陳出新，以支持新興產業如創新科技、虛擬貨幣、綠色金融等發展，積極服務新經濟的融資需要，拓闊吸引資金與企業渠道，務求當好國際新興資產價格的定價中心和相關風險管理中心角色。

針對國際地緣政治風險的問題，香港與歐美等西方金融中心的關係由過去的互補轉變為競爭，在全球去美元化、亞洲崛起等趨勢下，香港也得認清大環境，調整國際金融中心的「國際」元素，更多利用中國內、外區域經貿戰略基礎來拓展國際市場，包括大灣區與一帶一路建設，擔當好全球資產管理中心的角色。

香港疫情過去，但經濟逆境尚未完全扭轉，去年超低基數下造就的今年潛在經濟增長並不足喜，如何把握世界經貿與國際貨幣體系重塑的機遇，開拓新財路，重塑長期增長軌道始為關鍵。世界在變，香港若只管停留在昔日的光景、不思進取，與世界脫節，非但難保國際都會角色，經濟發展也看不見未來。

如今中國極需要盤活資產、化解債務與通縮危機，撬動內部需求力挺經濟，香港得把握在金融經濟領域上的發揮空間，主動優化兩地金融互動，設法當好境外最大人民幣離岸中心的角色，協助國家經濟再次起飛，實現多元化發展，始有望保住經濟命脈，重新出發。