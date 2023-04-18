陳蓓敏：恒指月內上望阻力位21500點

上周美國公布3月零售銷售數據，按月跌1%。4月零售因復活節假期，應有反彈空間。耶倫接受訪問，提及銀行業界為防信貸風險，收緊放貸，有助紓緩儲局加息壓力。投資者揣測「鴿的言論」，是否暗示5月議息方向。受惠利息收入增加，美國大部分銀行公布季績，錄得不俗升幅。摩通上季盈利升52%，花旗銀行升7%，富國銀行升32%。尚有多間企業銀行，將陸續公布季績。本周美國仍有多項經濟數據公布。外圍股市情呈現整固狀態。

今天市場焦點在於中國第一季經濟數據公布，市場估計3.8%升幅，有投行更樂觀地預測4.8%。姑勿論真正數據如何，顯見中國經濟動力存在，第二季速度應該提速。恒指昨日高收於20,782，較上周高位於20,750為高，後市月內有望探高21,500水平。隨着外圍銀行公布季績理想，在港金融板塊，有望追落後。香港政府派發電子消費券到手，有助市民消費意欲，資金追逐相關板塊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)