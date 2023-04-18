廖嘉豪：內地貸款強通脹弱　中資股估值具修復空間

內地新增貸款連續第三個月意外上升。強勁的信貸和疲軟的通脹數據，或反映貨幣流通速度現在很低，但隨着企業和家庭信心的持續修復，貨幣流通速度可能會加快。似乎有一些信心復甦的早期迹象，尤其是對家庭而言。3月新增家庭​​貸款達到1.2萬億元人民幣，創歷史第二高。家庭儲蓄行為也顯示出正常化迹象。如果隨着中國後疫情階段進一步復甦，信心繼續改善，貨幣刺激將更明顯地傳導至經濟活動和價格。

3月內地新增貸款為3.89萬億元人民幣，高於預期的3.3萬億元人民幣。第一季新增貸款達到10.6萬億元人民幣，比去年首季高出2.3萬億元人民幣。家庭風險偏好的反彈最為明顯。3月，家庭共借入1.2萬億元人民幣的貸款，是繼2021年1月之後的歷史第二高。1.2萬億元人民幣的貸款中有6090億元人民幣是短期貸款，即使在更嚴格的監管監督下，不能排除內地居民通過新的短期貸款，提前償還按揭貸款的可能性。新增家庭長期貸款達到人民幣6,350億元，為2022年1月以來最高。顯著改善與房地產市場的復甦非常脗合。家庭儲蓄行為似乎開始回復正常。3月家庭銀行存款增加了2.9萬億元人民幣，而今年1月至2月的平均水平為3.5萬億元人民幣，2022年3月為2.7萬億元人民幣。

企業信貸需求旺盛。長期企業貸款再次創下2.1萬億人民幣的強勁數據，而去年3月為1.3萬億人民幣。第一季度，新增企業長期貸款達到6.7萬億元人民幣，按年增加了2.7萬億元人民幣。儘管盈利面臨不明朗因素和出口前景疲軟，企業投資可能隨着基建的推動和設備升級等方面的政策指導而保持堅挺。3月整體新增社會融資規模達到5.4萬億元人民幣，高於市場預期的4.5萬億元人民幣。第一季新增社會融資規模達到10.8萬億元人民幣，按年增長1.4萬億元人民幣。第一季政府債券融資強勁，達到1.8萬億元人民幣，但3月份增速放緩至6020億元人民幣。

內地廣義貨幣供應M2按年增速從2月份的12.9%小幅放緩至12.7%，符合市場預期且仍處於多年高位。強勁的信貸和疲弱的通脹數據相結合反映，內地目前貨幣流通速度或很低，但隨着企業和家庭信心的持續修復，貨幣流通速度可能會加快。高企的長期貸款讓市場放心，政府仍然傾向維持支持政策。隨着貸款的增加和存款數據的正常化，家庭風險偏好的修復可能已經開始。如果中國在疫情后的復甦繼續符合預期並加深，信心就有可能進一步恢復。然後貨幣刺激措施的效果，將更明顯地傳遞到經濟活動和價格上。

年初至今通過股票互聯互通機制，流入內地A股和香港市場的資金強勁。1月，在中國重新開放樂觀情緒的推動下，北向淨流入超過208億美元。此後淨流入繼續，程度略為放緩。另一方面，南向資金過去幾個月一直回升，3月累計淨流入78億美元。除此以外，EPFR有關基金資金流向的數據亦反映流入內地和香港市場的資金顯著，區內投資者情緒有所改善。內地今年經濟增長始終在主要經濟體中看高一線，中資股盈利具反彈條件，估值仍具修復空間。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪