道指升100點　紐油跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.5%，報102.1；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.8799；美元兌日圓處134.45；歐元報1.0924，英鎊報1.2373。金價處1,995.17美元。布油報84.86美元，紐油報80.85美元。比特幣跌2.9%，報2.94萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水160點。

●道指收報33,987點，升100點或0.3%；標指收報4,151點，升13點或0.33%；納指收報12,157點，升34點或0.28%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,667點，跌115點。

●4月恒生指數夜期收報20,675點，跌109點，低水107點，成交16,455張。

●紐約期油收報每桶80.83美元，跌1.69美元或2.05%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.76美元，跌1.55美元或1.8%。

●紐約期金收報每安士2,007美元，跌約0.4%。

●英國富時100指數收報7,879點，升7點或0.09%；德國DAX指數收報15,789點，跌17點或0.11%；法國CAC指數收報7,498點，跌21點或0.28%。

●外資2月美債持倉降至7.344萬億美元，中國持倉創近13年新低。

●萬洲國際盈警，料首季利潤降56%。

●阿里巴巴減持4,000萬股商湯，套現1.38億元。

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