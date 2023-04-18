內地首季GDP按年增長4.5%　勝預期

國家統計局公布，初步核算，今年首季國內生產總值(GDP)為284,997億元人民幣(下同)，按不變價格計算，按年增長4.5%，高於預估的升4%，比2022年4季度按季增長2.2%，亦勝預期的升2%。

季度內，全國規模以上工業增加值按年增長3%；社會消費品零售總額114,922億元，按年增長5.8%；城鎮固定資產投資按年增長5.1%；全國居民消費價格(CPI)按年上升1.3%；全國居民人均可支配收入10,870元，按年名義增長5.1%，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8%。

首季全國房地產開發投資25,974億元，按年下降5.8%；其中，住宅投資19,767億元，下降4.1%。商品房銷售面積29,946萬平方米，按年下降1.8%，其中住宅銷售面積增長1.4%。商品房銷售額30,545億元，增長4.1%，其中住宅銷售額增長7.1%。

至於3月份經濟表現，月內工業增加值按年增長3.9%，預估升4.4%；社會消費品零售總額按年增長10.6%，預估升7.5%。全國城鎮調查失業率為5.3%，比2月下降0.3個百分點。

3月份發電7,173億千瓦時，按年增長5.1%，增速較1至2月份加快4.4個百分點，日均發電231.4億千瓦時。1至3月份，發電20,712億千瓦時，按年增長2.4%。

統計局表示，今年首季疫情防控較快平穩轉段，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，市場預期明顯改善，經濟運行開局良好。