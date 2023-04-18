報告：港電子錢包應用急增　3年後勢成網上支付主流

金融科技服務技術公司FIS旗下Worldpay發表年度《全球支付報告》顯示，電子錢包在電子商務及店內消費(POS)的增長繼續加快，同時帳戶對帳戶(A2A)支付亦逐漸成為增長迅速的新興支付途徑。

針對香港支付趨勢，信用卡仍是主要的支付方式，2022年佔電子商務市場41%的份額，同時佔店內消費市場份額55%。報告預計，電子錢包(37%)到2026年有望取代信用卡(34%)，成為最受歡迎的網上支付方式。電子錢包亦是增長最快的店內消費支付方式，預計其店內消費交易價值將於2022年至2026年上升71%。

報告續指，隨着香港推行即時支付方案轉數快，A2A支付嶄露頭角，電子商務交易價值從2021年至2022年的增幅達35%，其去年佔電子商務市場支付佔比的15%，預計於2026年再上升至18%。先買後付(BNPL)的電子商務支付額預計將上升超過156%，從2022年的2.58億美元增加至2026年的6.59億美元。

反觀香港的現金使用率大幅下降，2022年現金佔店內消費市場的份額為10%，屬於亞太地區現金使用率最低的市場之一，低於新加坡(19%)近半。

FIS旗下Worldpay的香港支付服務業務發展經理蘇鈞濠表示，過去一年消費券計劃等政策支持，推動大眾採用電子支付，電子錢包的增長在香港備受業界矚目。該行相信有效降低交易成本並即時進行交易的A2A支付以及其他新興趨勢將於未來數年開始崛起，並顛覆過往的支付價值鏈。然而，信用卡於香港的使用率仍然高企，並將繼續滲透市場，成為電子錢包的主要增值方法之一。