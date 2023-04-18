環聯：香港新獲信貸消費者數量未返疫前水平

信貸資料服務機構環聯發布的全球研究《成就普惠信貸：深入分析新獲信貸消費者》發現，香港信貸市場的新獲信貸(New-to-Credit，或簡稱NTC)消費者數量未回復至疫情前水平。

研究所見，在2021年研究的大部分市場當中，NTC消費者數量均大幅反彈至接近2019年水平。然而，香港屬於此全球趨勢的例外，其NTC消費者數量僅較2020年增加19%，同時南非亦只增加了16%。另外2022年的研究亦顯示此趨勢在香港一直持續至2022年第三季，NTC消費者的數量在2022年首9個月，較2021年同期的較低水平進一步減少2.2%。

NTC消費者普遍較整體已有信貸帳戶的客戶群為年輕。在2021年研究的所有地區當中，平均51%的NTC消費者屬於Z世代(1995年或之後出生)，最年輕的Z世代和千禧世代(1980年至1994年出生)相加則佔80%。同年在香港，53%的NTC消費者屬於Z世代，千禧世代則佔25%，21%的NTC消費者屬於X世代(1965年至1979年出生)和嬰兒潮世代(1946年至1964年)。

在2020年的前3年期間，有16%至19%的NTC消費者為非香港居民，當中大部份人可能已在其原居地獲取過信貸服務。在過去3年疫情期間，國際旅遊受到限制，導致新移居香港的NTC消費者佔比在2020年和2021年均下降至8%，而在截至2022年9月的首3個季度中則略為回升至12%)。

在已發展市場中，NTC消費者首次選用的信貸產品均較為一致。在2021年，信用卡是所有已發展市場的NTC消費者進入信貸市場時最普遍申請的首個傳統信貸產品，有88%的香港NTC消費者亦選擇了信用卡。這趨勢與香港及其他已發展市場盛行數碼交易及電子商務的現況一致，這些市場的消費者普遍會使用信用卡進行支付。私人貸款則是第二個最受香港NTC消費者歡迎的產品，有5.1%的香港消費者選用私人貸款作為他們首個信貸產品。

是次環聯研究亦探討了NTC消費者在取得第一個信貸產品後之首兩年期間，所使用過的其他信貸產品。在香港，有39%的NTC消費者隨後開立信用卡，8%取得私人貸款，4%開設信用卡貸款。信用卡同時是最常見的首選和後續產品，說明了許多NTC消費者希望在信貸旅程初期透過多張信用卡逐步地建立信貸錢包(creditwallet)。信用卡發行機構可以通過了解NTC消費者的需求，並將產品定位為消費者信貸旅程初期的首選信用卡，藉此把握建立長期客戶忠誠度的時機。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源稱，對香港以至全球財務機構來說，NTC消費者將對其業務增長發揮關鍵作用。儘管香港普惠信貸程度與其他高度發達的市場相比都屬於高水平，但隨NTC業務逐步恢復至疫情前水平，NTC消費者能為財務機構帶來業務增長機會。財務機構可以利用這些洞見推動香港的NTC業務發展，盡早接觸到這群潛在的忠誠及具利潤潛力的消費者。此外，財務機構亦可透過完善分析技術，在消費者開展信貸旅程之際，為他們提供更好的客戶服務及信貸生命週期管理。