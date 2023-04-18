Apple夥高盛推儲蓄帳戶搶金融客　年息4.15%無得輸？

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)與高盛聯手推出高收益儲蓄帳戶，希望以極具吸引力的利率及便捷的Wallet app(應用程式)吸引美國金融客戶。

Apple周一(17日)在其網站上發表聲明指，新產品將使Apple Card用戶獲得4.15%的年收益率，較全國平均水平0.35%高出10倍有多。該帳戶沒有徵收費用，也沒有最低存款或餘額要求，用戶可以在Wallet app設置，該帳戶最大餘額為25萬美元。

分析指，此舉將Apple的影響力推向更廣泛的存戶爭奪戰，可能令其他試圖保護資金的金融公司更為受壓，尤其是中小型銀行今年一直面對存戶提款問題，因為存戶在其他地方追逐更高回報，或者鑑於上月美國硅谷銀行(SVB)倒閉後，將資金轉移至摩根大通等避風港。貝萊德行政總裁芬克上周五(14日)預計，在這些壓力下，現金將繼續從傳統銀行帳戶中流走。

Apple於去年10月宣發布該項產品，為一系列新金融產品的一部分，構想是為了從近年來已經激增的服務中獲得更多收入，並提供另一種方式，將消費者鎖定在Apple平台。

儘管如此，進入該行業並不是一帆風順。Apple的先買後付服務推遲了一段時間，才在上月開始推出，至於儲蓄帳戶在發布後約6個月時間才出現，Apple Card計劃也僅在美國可用。