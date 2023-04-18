【高盛推介】科技股普遍回吐 資金流入騰訊好倉
2023年04月18日 11:52
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：科技股周二(18日)早段普遍受壓，其中，騰訊控股回落近2%，報363.8元。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日合共有約7,400萬元流入騰訊好倉，是最多資金流入的個股產品。
近日騰訊相關期權的引伸波幅回落，更多數據可留意個股波幅數據，波幅回落令認股證的價格降低從而令槓桿變高，現時部署認股證變得吸引，可考慮7月份或以後到期的產品，時間值損耗合理而同能保持一定槓桿，產品選擇上有不同行使價，投資者可根據自身策略選擇適合自己的產品，但同時亦要注意早前資金流入令部分產品累積一定街貨，挑選時亦要留意街貨數據。
看好騰訊可留意輕微價外、高槓桿購(13514)，是中期輕微價外證中最高槓桿條款之一；較貼價證可留意騰訊購(14578)，敏感度較高，而且是行使價420元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。看淡騰訊可留意高槓桿沽(12672)，屬輕微價外，而且是行使價305元以上、2個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都突出。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿11.4倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購14578，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿9倍，貼價、高敏感度。
騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.2倍，低面值。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8倍，行使價305元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價產品最高槓桿。
騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，貼價熊、高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。