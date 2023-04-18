調查：港中小企網絡安全意識跌至36%

昆士蘭保險最新調查發現，香港中小企持續投資於數碼科技，但對網絡威脅的認知度下跌。雖然政府電腦保安中心錄得的網絡攻擊個案有所提升，但香港中小企的網絡安全意識卻由去年的43%下滑至36%。

調查於2022年10月進行，訪問來自不同行業合共422家中小企。在過去3年，在業務中採用數碼科技已成為香港企業的新常態。調查顯示超過六成(62%)的受訪中小企表示他們的業務於過去12個月變得更數碼化，較2021年的57%有所上升。

企業數碼轉型為大勢所趨，中小企於未來12個月的三大主要投資範疇分別是數碼營銷(23%)、電子商務平台/軟件(23%)及員工協作軟件(22%)。

電子商務的快速發展顯然是中小企數碼化的一大原因，82%受訪企業表示他們在網上買賣產品和服務，與去年的81%相若。

這次年度調查首次顯示，中小企於電子商務的營業額超越其傳統銷售渠道。於2022年，超過一半(51%)的營業額來自數碼渠道，其餘49%則來自線下業務(去年佔比分別為45%及55%)。受訪的中小企亦預期該趨勢將於未來12個月持續。

然而，將發展重心轉移至電子商務亦為中小企帶來新的憂慮，當中最受關注的是更大競爭(31%)及數據安全威脅(22%)。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，香港中小企已逐步數碼化，但同時觀察到網絡攻擊日益增多，而且數據泄露的威脅不斷演變，企業必需充份裝備及提升應對策略，以保護業務系統及數據安全。除了透過軟件解決方案及增加僱員培訓之外，中小企亦不應忽視網絡保險在風險管理策略上的重要性。

本地中小企對於在線上營運業務的信心漸增，當中包括購買保險。調查發現，中小企從網上購買保險的傾向逐年增加，由2020年的32%及2021年的37%升至2022年的43%。于蕾續指，調查反映愈來愈多中小企透過網上購買保險，但事實上他們未必對市場上的保險產品有足夠認知，所以未必能選擇合適的產品以應對最新的風險。因此，提升中小企對保險產品的理解，讓他們能選擇最切合其風險要求的保障，並確保線上線下的投保過程暢順。