【高盛推介】滙豐下月召開股東大會　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股將於下月召開股東大會，市場關注其股息政策，股價周二(18日)早段跟隨大市回落，現下跌約1.5%，報56.05港元。

觀察個股輪證資金流向，周一流入滙豐的資金以淡倉較多。

滙豐購13179，行使價63.68元，2023年7月24日到期，實際槓桿16倍，輕微價外、高槓桿。

滙豐購12611，行使價65.93元，2023年7月21日到期，實際槓桿17.1倍，低面值。

滙豐沽13640，行使價49.95元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.8倍，行使價48元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。

滙豐牛56953，收回價50元，行使價49.2元，換股比率100，槓桿比率8倍，高槓桿。

滙豐熊56546，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率11.1倍，貼價、高槓桿。

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