信銀國際：中國今年GDP增長能保五　美衰退風險增

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，雖然環球通脹有所回落，不過歐美經濟活動仍受當地銀行危機所影響，仍有出現衰退風險，預計2023年全球生產總值(GDP)將增長約2%。另一方面，中國內地及香港受惠於經濟活動正常化，復甦勢頭良好，料內地可實現全年GDP增長5%的目標。

他指，雖然環球經濟動力放緩或影響國際貿易出現收縮，間接影響中國製造業表現。製造業短期內表現並不樂觀，服務業則成為今年增長的決定性因素。若內地第一及第二產業維持2022年以來的增速，第三產業擴張6%，就能達到GDP全年增長5%的目標。

卓亮認為，在2010至2019年的10年間，內地服務業年均增速為8.4%，疫後的2021年則反彈8.5%，直言6%的服務業增速不難實現，經濟活動並不需要額外的寬鬆貨幣環境刺激。

環球經濟下滑亦影響香港的轉口貿易，卓氏指，受惠香港經濟活動正常化，預計本地零售市道繼續改善，私人消費反彈，失業率有望從2月錄得的3.3%進一步下降，全年GDP升幅可望接近4%。

利率環境方面，卓氏預期聯儲局加息周期進入尾聲，收窄港元拆息與最優惠利率(P)上升空間；他同時預期本地樓市氣氛改善，私人住宅樓價在2022年的大幅調整後，今年將錄得5%的增長。

卓亮預期，美國將於今年第二季完結加息周期，下月議息會議或再加息25點子；隨着美國的加息周期接近尾聲，聯儲局為應付銀行危機而釋放出大量流動性，曾令資產負債表規模不降反升，意味著貨幣政策正常化進程亦接近終點。雖然美國近月新增職位數目保持樂觀，不過與接踵而來的企業裁員消息產生矛盾，形容勞工市場外強中乾。