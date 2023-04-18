比特幣漲近1%　道指期貨升28點

2023年04月18日 16:15
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    美匯指數報101.427；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8790；美元兌日圓報134.20；歐元處1.0977；英鎊報1.2436。金價報2,004.53美元。油價跌0.06%，布油報84.71美元，紐油處80.79美元。比特幣升近1%至29,753美元。道指期貨升28點。
    ●港股連升3日後有獲利回吐，恒生指數低開139點後最多挫223點，低見20,559點；收市報20,650點，跌131點或0.63%。安踏配股，收市跌7.4%。 https://bit.ly/3UMpthB
    -香港寬頻升近一成，傳中移正研究收購可能性。
    -比亞迪多款新車出爐，仰望U8預售價109.8萬人幣。
    -蔚來汽車：不會加入電動車價格戰，維持高價位而非減價。
    ●內地首季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，勝市場預期，滬深三大指數升跌不一，滬綜指收報3,393點，升7點或0.23%，成交額4,743億元人民幣。https://bit.ly/3mN39HN
    中國經濟：
    ●內地3月零售額按年大增10.6%，增速創近兩年新高。
    ●內地首季房地產開發投資按年下降5.8%。
    ●內地首季GDP按年增長4.5%，勝預期。
    ●胡潤：全球獨角獸增至1,361家，字節跳動估值續居首。
    香港經濟：
    ●梁志堅：樓市已無炒賣，政府應逐步撤辣。
    ●金融學院委任馮殷諾為行政總裁。
    ●報告：港電子錢包應用急增，3年後勢成網上支付主流。
    ●環聯：香港新獲信貸消費者數量未返疫前水平。
    ●調查：港中小企網絡安全意識跌至36%。
    外地經濟：
    ●澳洲央行：決心控制通脹，樓價料更早企穩。
    ●新加坡金管局局長孟文能傳今年內離職。
    ●聯儲官員巴爾金：冀見到更多通脹回落至2%證據。
    ●前財長薩默斯：美國經濟衰退機會高達70%。
    ●BIS警告：金融體系穩定恐受威脅。
    ●英國ILO失業率意外升至3.8%，高於預期。
    AI熱潮：
    ●字節跳動旗下火山引擎發布大模型訓練雲平台。
    企業消息：
    ●Apple夥高盛推儲蓄帳戶搶金融客，年息4.15%無得輸？
    ●蘋果CEO將訪問印度，據報獲總理及科技部長接見。
    ●安永分拆失敗，美國裁員3,000人。