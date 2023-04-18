比特幣漲近1% 道指期貨升28點
2023年04月18日 16:15
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美匯指數報101.427；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8790；美元兌日圓報134.20；歐元處1.0977；英鎊報1.2436。金價報2,004.53美元。油價跌0.06%，布油報84.71美元，紐油處80.79美元。比特幣升近1%至29,753美元。道指期貨升28點。
●港股連升3日後有獲利回吐，恒生指數低開139點後最多挫223點，低見20,559點；收市報20,650點，跌131點或0.63%。安踏配股，收市跌7.4%。 https://bit.ly/3UMpthB
-香港寬頻升近一成，傳中移正研究收購可能性。
-比亞迪多款新車出爐，仰望U8預售價109.8萬人幣。
-蔚來汽車：不會加入電動車價格戰，維持高價位而非減價。
●內地首季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，勝市場預期，滬深三大指數升跌不一，滬綜指收報3,393點，升7點或0.23%，成交額4,743億元人民幣。https://bit.ly/3mN39HN
中國經濟：
●內地3月零售額按年大增10.6%，增速創近兩年新高。
●內地首季房地產開發投資按年下降5.8%。
●內地首季GDP按年增長4.5%，勝預期。
●胡潤：全球獨角獸增至1,361家，字節跳動估值續居首。
香港經濟：
●梁志堅：樓市已無炒賣，政府應逐步撤辣。
●金融學院委任馮殷諾為行政總裁。
●報告：港電子錢包應用急增，3年後勢成網上支付主流。
●環聯：香港新獲信貸消費者數量未返疫前水平。
●調查：港中小企網絡安全意識跌至36%。
外地經濟：
●澳洲央行：決心控制通脹，樓價料更早企穩。
●新加坡金管局局長孟文能傳今年內離職。
●聯儲官員巴爾金：冀見到更多通脹回落至2%證據。
●前財長薩默斯：美國經濟衰退機會高達70%。
●BIS警告：金融體系穩定恐受威脅。
●英國ILO失業率意外升至3.8%，高於預期。
AI熱潮：
●字節跳動旗下火山引擎發布大模型訓練雲平台。
企業消息：
●Apple夥高盛推儲蓄帳戶搶金融客，年息4.15%無得輸？
●蘋果CEO將訪問印度，據報獲總理及科技部長接見。
●安永分拆失敗，美國裁員3,000人。