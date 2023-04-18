【產經直播】內地GDP勝預期　港股點解照跌？

內地首季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，高於市場預期；不過美匯指數回升，港股周二(18日)跌足全日，收市跌131點，報20,650點，成交縮至1,097億元。內地經濟增長勝預期，但港股仍要跌，兼且成交縮，有冇隱憂？抑或僅屬整固？

近期「中字頭」股份表現強勢，雖然今日普遍出現回吐，相關股份仍值唔值得部署？無貨股民幾時先係入市時機？點揀好？

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