【產經直播】內地GDP勝預期 港股點解照跌？
2023年04月18日 16:24
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內地首季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，高於市場預期；不過美匯指數回升，港股周二(18日)跌足全日，收市跌131點，報20,650點，成交縮至1,097億元。內地經濟增長勝預期，但港股仍要跌，兼且成交縮，有冇隱憂？抑或僅屬整固？
近期「中字頭」股份表現強勢，雖然今日普遍出現回吐，相關股份仍值唔值得部署？無貨股民幾時先係入市時機？點揀好？
內媒報道，股王騰訊控股(00700)自研視頻編解碼晶片「滄海」已量產投用，但股價照跌逾1%，股份前景係點？另外，商湯(00020)再被阿里巴巴(09988)減持4,000萬股，套現1.38億元，股份雖有AI概念，但擔唔擔心繼續減持？
上日升得「好地地」的安踏體育(02020)突宣布，以先舊後新方式配售1.19億股，佔擴大後股本4.2%，每股配售價99.18元，較上日(17日)收市價108.8元折讓約8.84%，安踏周二(18日)股價急瀉7%，未來沽壓仍存？其他體育用品股會唔會都持續受到拖累？
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