尚晉國際控股去年推高端客品牌　正在升級業務

尚晉國際管理層，連均娸（左一）及方日明（ 左二）

他提到，Artelli半年內已開設澳門旗艦店、台北及香港期間限定店(Pop-up Store)，本月將在上海再增設一間期間限定店，明年將在歐洲巴黎開期間限定店，現時最高單價訂單達百萬元。

該公司首席創新官連均娸補充，公司透過結合展覽及產品銷售的模式，並利用數碼化工具，提升消費者的體驗，人流及客戶逗留時間較一般展覽長，部分消費者逗留逾45分鐘。

方氏坦言，去年是新冠疫情三年中，公司表現最差的一年，但相信在新業務的帶動下，財務狀況按年大幅改善，又透露受惠新冠疫情後復常及長假期，今年首3個月業務表現理想。

他續指，品牌價值對新業務重要，今年將是品牌投入期，特別是在大中華地區，預期明年回報會穩定。

至於該公司與YOHO集團合作發展澳門「金銀島名勝世界」購物娛樂中心進展方面，方日明指，項目工程已到尾聲，第二季取得政府批文後，預期第三至四季能開幕。