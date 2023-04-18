平保︰滙控應「戰略重組」建立聚焦亞洲的銀行

黃勇稱，平安研究了部分股東提出的分拆方案，也認真聽取了滙豐及其他市場專業人士的反饋和意見，建議從原來的分拆方案(spin-off)調整爲戰略重組(strategic restructuring)方案。戰略重組方案完全可以解決滙豐的顧慮，包括但不限於環球價值、營運成本、法律障礙等問題。

戰略重組方案將建立一家聚焦亞洲的銀行，其架構更精簡、靈活，本地化與競爭能力更強，可受益於大灣區發展和人民幣國際化等國家戰略，專注亞洲資源投入，更適應亞洲市場的本地發展動態。獨立上市的亞洲業務，將爲滙豐亞洲股東提供更高的分紅保障，免受滙豐非亞洲業務的挑戰。

黃勇的聲明還提到對滙控有5項擔憂，首先是其絕對業績的改善主要得益於加息周期，然而加息已逐步見頂，以去年為例，平均生息資產按年下降0.3%，而且非利息收入按年下降17%。

其二，即使滙豐絕對業績有所改善，滙控和滙豐亞洲業績仍大幅落後同業，如去年的有形股本回報率(RoTE)為9.9%，低於全球同業對標組12.5%的平均值，期內成本收入比高達64.4%，高於全球同業對標組55.2%的平均值；其收入同比提升4.4%，低於全球同業對標組9.2%的平均值。滙豐亞洲與同業的差距更加顯著，滙豐亞洲業務的RoTE僅爲10.5%，遜於亞洲同業對標組平均值的13.8%。滙豐在亞洲的表現相對較差，主要受到成本收入比偏高(滙豐亞洲爲54%，亞洲同業平均值僅爲38%)、淨息差較低(淨息差受該行收益較低、規模相對較大的銀行同業資產所拖累，滙豐亞洲同業銀行資產高達14%，亞洲同業僅爲7%)的負面影響。

其三，滙豐管理層設定的RoTE及成本目標不夠充分。滙豐管理層設定的RoTE目標，只需要自2023年起達成超過12%，但同業已在兩年前且利率環境不那麽有利的情況下就已超過該水平(同業平均值爲12.8%)。此外，由於滙豐在集團和亞洲層面的成本收入比偏高，而且看似較高的集團總部費用(2021年，總部費用佔總收入的3%，同業僅爲佔1%。2022年滙豐未披露相關數據)和過量員工總數(當前，滙豐全職員工總數達219,199名。此前，管理層原定2022年僅保留20萬名全職員工，隨後放棄了該目標)，滙豐希望將2023年經調整後的成本目標，在305億美元的基礎上增加約3%的理由似乎不夠充分。此外，滙豐管理層也沒有解決部分市場因規模較小、處於邊緣市場地位導致的結構性成本偏高問題，以成本收入比爲例，新加坡業務高達88%(據2021年數據)、中國內地業務高達68%、美國業務高達84%、歐洲非「圍欄」銀行業務高達113%。

其四，滙豐管理層未能從根本上解決關鍵業務模式面臨的挑戰。包括本地化能力偏弱、成本基數過高、資本效率低下、地緣政治風險加劇等。

其五，滙豐將滙豐亞洲的分紅與所需資本，用以支持回報相對較低的非亞洲業務。過去三年，滙豐亞洲累計向集團上繳了61%的利潤，向集團發放分紅達160億美元，相當於集團同期向股東派發股息總額的1.1倍以上。實際上，滙豐亞洲一直持續補貼回報相對較低的非亞洲業務，這些業務在過去三年佔據了集團整體風險加權資產的一半以上，但只貢獻了14%的利潤。雖然滙豐已退出部分非核心業務，但退出規模很小(僅佔風險加權資產的4.7%)，其餘非亞洲業務風險加權資產仍高達51%，但回報僅爲亞洲業務的四分之一(非亞洲業務的稅前風險加權資產回報率僅爲0.9%，亞洲業務爲3.4%)。