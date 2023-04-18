中原工商舖料本港舖位第二季租金升幅達一成

中港兩地全面通關，帶動商業活動增多，中原工商舖指，今年首季本港工商舖買賣交投量約890宗，較去年第四季增長約25%，涉及總成交金額約195.64億元，按季更上升約74%，佔24%來自商舖，預期第二季工商舖成交量及價格分別漲約20%及約10%，當中，舖位會先行，樓價會上升約5%，租金亦會漲達10%。

中原(工商舖)、澳門及橫琴董事總經理潘志明表示，通關效應，市場憧憬旅遊業及相關餐飲及零售業可隨之而受惠，本港基座商場及大型商舖項目備受市場關注，季內涉及基座商場及大型舖位項目受追捧，共錄得11宗逾億元成交，佔整體大手成交個案比例逾一半。

另外，有個別早著先機的財團看準機遇，趁早吸納全幢酒店以迎接大批旅客。季內錄得酒店易手個案，為中國旅游集團酒店控股公司以約34億元購入尖沙咀君怡酒店，為疫情爆發以來最大宗酒店交易。

潘續指，中港澳全面通關帶來顯著暢旺的旅客數字，舖位市場率先起動，今年第一季商舖市場共錄約214宗買賣個案，按季輕微減少約3%，但成交金額就大增約95%至約93.96億元，反映舖位大額成交個案增多。今年首季最大額舖位交易為旺角亞皆老街16至16號B的旺角商業大廈地下E舖及1至4樓，市傳成交價達約3.5億元。

他分析，整體港珠澳工商舖買賣市況，全面通關無疑對整體港珠澳工商舖市場帶來正面影響，預測香港工商舖市況會陸續浮現通關效應，交投氣氛會維持平穩，料本季錄約1,100宗水平，成交金額亦會上升至約215億元。

該行商舖部董事黃偉基補充，自全面通關消息公佈後，疫情下倒退的行業如奢侈品及藥妝店，都逐漸重返市場。資料顯示，首季市場共錄約1,172宗舖位租賃成交，涉及總金額約1.36億元，對比去年第四季分別上升約18%及17%。按年同期比較，宗數及金額分別漲約44%及40%。

他又指，個別主打旅客生意的行業亦重返尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環等核心消費區，當中，開舖速度最快的是化妝品及藥妝相關行業，單是旺角及尖沙咀區，首季已錄約10宗，最矚目租賃個案要數日本連鎖藥妝店承租旺角彌敦道雅蘭中心地下G15至19號及1樓104號複式舖，市傳月租約100萬元。另有奢侈零售品牌進駐，如一間鐘錶珠寶店進駐中環皇后大道中54至56號豐樂行地下至3樓複式舖，料成交月租約80萬元。

黃預計，今年商舖租賣市場會陸續升溫，第二季成交宗數會上升至少一成至約1,300宗，核心區舖租會跑贏大市，會有約10%升幅，至於非核心區舖租亦料會有約5%至10%增幅。

另方面，澳門及珠海橫琴工商舖市場首季表現強勢，該行澳門及橫琴資深董事何兆恆稱，通關後澳門旅遊業迅速恢復，部分業主看好後市發展，不少出售轉為出租，以致買賣盤減少而價格上漲，首季澳門商舖買賣市場呈價升量跌。按當地統計局資料估算，首季商舖成交量約90宗，按季少約26%，而首季成交主要集中於氹仔區及明珠區。

而舖位價格方面，氹仔區及明珠區錄明顯升幅，漲幅約19至24%，其中氹仔核心區舖位表現最突出。預計第二季持續受盤源不足影響，估計成交量有約兩成增幅，有約110宗水平，而舖價則以民生區走勢較平穩，料約有5%升幅，旅遊賭場區走勢則有雙位數增長。