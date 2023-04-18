用家見住宅印花稅階下調　花300萬購屯門納米樓

新界二手私樓再錄「3字頭」成交，有買家見住宅印花稅階下調，以300萬元入市屯門利寶大廈單位自住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角維港頌6座中低層B室一房戶，實用面積約437方呎，售價約1,080萬元，呎價約24,714元，單位去年12月放盤價1,190萬元，同座高層一房戶一年多前售1,275萬元，原業主2017年7月以1,180萬元一手購入，帳面貶值約100萬元。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨47座中層7室單位，實用面積約659方呎，三房連露台間隔，望全海景，獲外區用家垂青，並以1,010萬元成交，呎價約15,326元。

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九龍區

●香港置業胡國安指，九龍灣嘉和園B座低層E室，實用面積約403方呎，兩房間隔，望內園景，以468萬元放售後約1星期後，獲外區客接洽，減價約40萬元，以428萬元易手，呎價約10,620元，新買家為上車客。

●中原鄭永馨稱，奧運站維港灣2座低層A室 ，實用面積約647方呎，套三房間隔，望街景及園景，以1,158萬元成交，呎價約17,898元，新買家為外區換樓客，原業主於2007年11月以422萬元購入，持貨超過15年帳面獲利736萬元。

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新界區

●祥益盤嘉茵表示，屯門利寶大廈高層B室，實用面積約269方呎，區內客見單位樓價印花稅由原來4.5萬元，大減至只需付100元，加上單位內附裝修，決定以300萬購入上址自住，呎價約11,152元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣區4月暫錄23宗二手買賣，盈翠半島3A座中層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，以1,130萬元成交，呎價約16,716元，屋苑目前約有85個放盤，入場費699萬元。

●美聯姚偉明指，荃灣萬景峯1座中層D室，實用面積約657方呎，套三房設計，新買家屬外區首置客，僅議價50萬元，以1,250萬元承接，呎價約19,026元，原業主於2014年855萬元購入，持貨約9年，期內物業升值約395萬元或約46%。

●祥益黃文樂稱，屯門珀御低層G室，實用面積約347方呎，一房間隔，附設發展商裝修，收樓後毋須額外花費翻新，原業主減價15萬元，區內客決定以505萬元購入作自住或長線收租之用，呎價約14,553元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑D座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客見單位附裝修，原業主願意調整價格，減價10萬元，在未補價第二市場以465萬元購入自用，呎價約7,154元。

●利嘉閣黃永全指，元朗世宙2座中層J室，實用面積約423方呎，兩房間隔，望市景，早前叫價約670萬元放售，並吸引買家洽購，終以670萬元易手，呎價約15,839元，原業主2015年以約552萬元買入，持貨約8年轉手帳面獲利約118萬元。

●中原劉德興透露，粉嶺及上水區4月暫錄約35宗二手買賣，粉嶺居屋榮福中心3座中層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約348萬元，議價後以325萬元易手，呎價約5,527元，新買家為年輕上車客。

●中原楊頌堯指，大埔居屋明雅苑B座高層12室，實用面積約351方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤開價約450萬元，議價後減價24萬元，以426萬元易手，呎價約12,137元，新買家為上車客，購入單位自用。

●中原徐家倫表示，大埔白石角海日灣本月暫錄2宗買賣，屋苑2期11座中層C室，實用面積約251方呎，開放式間隔，開價約425萬元，議價後以416萬元易手，呎價約16,574元，原業主於2019年以約400萬元購入，持貨約4年帳面獲利約16萬元。

●中原李嘉龍表示，大埔白石角逸瓏灣9座中層D室，實用面積約716方呎，三房間隔，放盤時開價約1,180萬元，日前減至1050萬元，議價後最終以1,030萬元沽出，呎價約14,385元，新買家為同區用家。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑S座低層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場原先叫價575萬元，放盤長達21個月，減60萬元，以515萬元成交，呎價約9,923元。

●美聯廖粕光表示，大圍瑞峰花園6座極高層單位，實用面積約1,521方呎，套四設計，一梯兩伙，獲用家議價約7%，斥資1,859萬元連一車位承接，呎價約12,222元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山天宇海6A座高層B室，實用面積約694方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價968萬元，減價28萬元，以940萬元成交，呎價約13,545元，原業主於2020年5月以892萬元購入，帳面賺48萬元，扣除使費幾近平手離場。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區4月暫錄約54宗二手買賣，其中新港城4月暫錄約6宗，屋苑Q座中層1室，實用面積約369方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以620萬元易手，呎價約16,802元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙第2座高層D室，實用面積約433方呎，一房連一儲物室，叫價620萬元，成交價570萬元，呎價約13,164元，低市價約5%，原業主於2019年1月以約600萬元購入，持貨約4年帳面蝕30萬元，期內跌價約5%。

●中原柯勇表示，將軍澳峻瀅II第1座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，以718萬元易手，呎價約14,051元，原業主於2015年6月以615萬元買入，持貨近8年帳面獲利103萬元離場，單位升值約17%。

●中原關偉豪指，將軍澳蔚藍灣畔7座中層A室，實用面積約943方呎，套四房加工人套房間隔，最初開價1,680萬元，最新減至1,650萬元易手，呎價約17,750元，新買家為同區客，因家庭人口增長決定換樓。

●美聯陳國浩指，將軍澳東港城8座高層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，單位最初開價750萬元，放盤超過半年，期內一直不願減價，近日新買家帶同支票即場議價，終減價至718萬元易手，呎價約15,507元。

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