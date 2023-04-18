m18講場：螞蟻「數字木蘭」年會展示數碼公益成果

螞蟻集團首席可持續發展官、螞蟻公益基金會執行理事長彭翼捷表示，截至2022年底，系列項目已為375萬人次困難女性送出免費公益保險；支持陝西清澗、甘肅積石山等欠發達縣域建立了17個數字就業中心，為超一萬名女性帶去了人工智能訓練師等新職業技能培訓；「10年10億」支持中國女足外，累計還支持了70所鄉村學校女足球隊。

中國婦女發展基金會秘書長董葵拪就話，「數字木蘭」女性發展年會，展示數碼公益成果，分享女性發展經驗，可以凝聚力量，為數碼公益慈善新生態貢獻智慧，對於激發數碼公益活力，以助數碼經濟發展，全面推動數碼中國建設具有積極意義。

小記仲八到，會上圍繞數碼時代下，如何進一步提升女性基礎保障、就業支持及多元發展三方面進行討論，希望從而提升女性安全感、成就感、幸福感。同時，獲得中國婦女發展基金會、中國互聯網協會、中國婦女報、中國鄉村發展基金會、中國人口福利基金會、復旦大學等機構支持添！