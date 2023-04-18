美股個別發展　道指跌48點

美股3大指數周二早段個別發展，道指跌48點，報33,938點；標指曾升14點，報4,165點，以科技股為主的納指升65點，報12,223點。港股夜期報20,736點，升80點，高水85點。

企業消息方面，高盛公布首季度業績，期內收入按年跌5.48%至122.24億美元，低過預期，其中淨利息收入少了2.51%；純利則按年倒退19.42%至30.87億美元。高盛股價挫2.73%。

相比之下，擁有零售業務的美國銀行首季表現明顯更強，其收入按年增長13.04%至262.58億美元；純利亦增長16%至76.56億美元。該行的季度淨利息收入達到144.48億美元，按年大增24.85%，惟信貸減值撥備增長至9.31億美元。美銀股價升0.56%。

強生公布截至4月2日止首個財季業績，期內收入按年升5.63%至247.46億美元；虧損6,800萬美元，按年由盈轉虧，主因是期內就爽身粉致癌案額外作出69億美元的賠償承諾入帳。撇除一眾單次因素後，公司首季經調整後純利微跌0.85%至70.68億美元。

值得注意的是，強生上調了今個財年的收入指引中間值至984億美元，相當於按年增長6%，全年經調整每股盈利預測調高0.1美元至10.65美元，即按年增長5%，兩項增長率指引俱調高一個百分點。強生股價挫2.66%。

摩根大通認為，即使美國經濟只步入溫和衰退，股市也會下跌15%；一直唱淡的摩根士丹利則認為，國債孳息率上升將令美股再次大跌，料標指今年中會在3,200點附近觸底。