屯門新盤減價開賣108伙　市傳單日售6成

新盤積存量高企，發展商減價促銷，惟購買力日漸消耗。屯門青山公路項目減價發售108伙，據市場消息指，該盤即日售出約六成可供發售單位。

●屯門飛揚第1期即日沽約64伙

是日發售的單位包括81伙一房戶、23伙兩房戶及4伙三房戶，部分屬連天台特色單位。整批折實價介乎356.8萬元至1,061.3萬元，折實呎價12,226至16,643元。

●大埔白石角University Hill最快明日開價

新鴻基地產旗下大埔白石角University Hill，預料最快周三(19日)公布首張價單。資料顯示，該期數提供607伙，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。

●啟德天瀧最快下周推出首批單位招標

●西營盤63 POKFULAM三房呎價約40,330元

●紅磡必嘉坊．迎匯月內累沽約39伙

恒基地產的紅磡必嘉坊．迎匯的交投步伐明顯加快，周二(18日)再沽出3伙，本月至今已暫沽約39伙，套現逾2.29億元。最新所錄的成交包括12樓E室，實用面積270方呎，一房間隔，成交價524.97萬元，呎價約19,443元。至於，6樓G室及7樓G室，均屬實用面積270方呎的一房戶，分別以519.93萬及521.55萬元售出，呎價約19,257及19,315元。

●鰂魚涌THE HOLBORN周六後賣8伙一房戶

恒基地產發展的鰂魚涌THE HOLBORN，最新上載銷售安排，安排周六(22日)以價單形式發售8伙一房單位。上述包括4伙A座A10室及4伙B座B1室，實用面積分別為277及268方呎，扣除5%折扣後，折實價由663.29萬至775.1萬元，折實呎價約24,750至27,982元。

●旺角Larchwood周六賣6伙開放式戶

●馬頭角賈炳達道瓏碧周六賣40伙

發展商表示，上述40伙涵蓋開放式至兩房戶型，入場戶為12樓B室，實用面積213方呎，開放式戶，扣除即供最高約13%優惠後，折實價為570萬元，折實呎價約26,761元，並將會代買家繳付相關的從價印花稅。樓盤迄今累沽51伙，套現近4.2億元。此外，招標單位的招標期由4月22日至8月31日，期間每日下午1時招標及5時截標。