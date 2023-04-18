屯門新盤減價開賣108伙 市傳單日售6成
2023年04月18日 22:02
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新盤積存量高企，發展商減價促銷，惟購買力日漸消耗。屯門青山公路項目減價發售108伙，據市場消息指，該盤即日售出約六成可供發售單位。
●屯門飛揚第1期即日沽約64伙
是日發售的單位包括81伙一房戶、23伙兩房戶及4伙三房戶，部分屬連天台特色單位。整批折實價介乎356.8萬元至1,061.3萬元，折實呎價12,226至16,643元。
●大埔白石角University Hill最快明日開價
新鴻基地產旗下大埔白石角University Hill，預料最快周三(19日)公布首張價單。資料顯示，該期數提供607伙，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。
●啟德天瀧最快下周推出首批單位招標
由恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(18日)公布最快下周推出首批單位招標發售。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目定價會參考附近新盤近期成交價。而樓盤將於周五邀請各個發展商的VIP率先參觀展銷廳及示範單位，目前已錄約800至1,000個登記。項目預計周六早上11時半對公眾開放示範單位。
●西營盤63 POKFULAM三房呎價約40,330元
九龍建業(00034)旗下西營盤63 POKFULAM，最新通過招標以4,650萬元售出2座31樓B室，實用面積1,153方呎，三房連儲物室間隔，呎價約40,330元。
●紅磡必嘉坊．迎匯月內累沽約39伙
恒基地產的紅磡必嘉坊．迎匯的交投步伐明顯加快，周二(18日)再沽出3伙，本月至今已暫沽約39伙，套現逾2.29億元。最新所錄的成交包括12樓E室，實用面積270方呎，一房間隔，成交價524.97萬元，呎價約19,443元。至於，6樓G室及7樓G室，均屬實用面積270方呎的一房戶，分別以519.93萬及521.55萬元售出，呎價約19,257及19,315元。
●鰂魚涌THE HOLBORN周六後賣8伙一房戶
恒基地產發展的鰂魚涌THE HOLBORN，最新上載銷售安排，安排周六(22日)以價單形式發售8伙一房單位。上述包括4伙A座A10室及4伙B座B1室，實用面積分別為277及268方呎，扣除5%折扣後，折實價由663.29萬至775.1萬元，折實呎價約24,750至27,982元。
●旺角Larchwood周六賣6伙開放式戶
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周二(18日)上載銷售安排，落實周六(22日)以價單形式發售6伙開放式戶。上述單位實用面積由202至204方呎，價單的支付條款未提供折扣，售價由567.6萬至583.5萬元，呎價由27,824至28,603元，選購上述單位可獲2.8萬元的家具現金津貼或家具禮券優惠。同時，項目亦加推3伙連平台戶招標發售，招標期由4月22日至6月30日。
●馬頭角賈炳達道瓏碧周六賣40伙
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周二(18日)上載最新銷售安排，落實周六(22日)發售40伙。當中9伙以先到先得及價單形式發售，其餘31伙則招標出售。
發展商表示，上述40伙涵蓋開放式至兩房戶型，入場戶為12樓B室，實用面積213方呎，開放式戶，扣除即供最高約13%優惠後，折實價為570萬元，折實呎價約26,761元，並將會代買家繳付相關的從價印花稅。樓盤迄今累沽51伙，套現近4.2億元。此外，招標單位的招標期由4月22日至8月31日，期間每日下午1時招標及5時截標。